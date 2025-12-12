Manresa acull aquest curs més universitaris que mai: gairebé 4.000
A UManresa hi ha 2.620 alumnes més 161 de Medicina, mentre que a la Politècnica se n’han matriculat 1.150
Manresa frega els 4.000 alumnes que segueixen algun curs d’estudis oficials a les universitats de la ciutat aquest curs. És una xifra rècord. Tant l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), com la Fundació Universitària del Bages, (FUB-UManresa), tenen matriculats més alumnes que mai en els seus estudis de graus, màsters i cicles formatius de grau superior en el cas d’UManresa. La Politècnica ha començat el curs amb 1.150 alumnes, i UManresa ho ha fet amb 2.620. A aquests cal afegir-hi els 161 que fan Medicina a la Unitat Docent de Medicina de la UVic-UCC, a l’Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia.
En el cas d’UManresa, els 2.620 estudiants representen un 5,4% més que no pas el curs anterior. Tot i que s’ha partit de nivells d’ocupació ja alts i de gairebé el 100% en alguns estudis com Fisioteràpia i Infermeria, l’increment d’alumnes en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Educació Infantil, ha fet que arrodonir la xifra a l’alça. També s’ha experimentat un increment important en Podologia.
829 són alumnes de nou accés si se sumen els de graus, cicles formatius i màsters, la qual cosa suposa gairebé un 5% més respecte al curs anterior.
Procedència
Un 22% dels alumnes d’UManresa són de la comarca del Bages que, sumats als de la Catalunya central representen el 28% del total d’estudiants de grau. També hi ha un nombre significatiu d’alumnes de l’Anoia, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Són 427, que suposen un 18% del total. Els que provenen de la resta de Catalunya representen el 19%; un 10% són de la resta de l’estat i els alumnes internacionals, bàsicament de França matriculats a Fisioteràpia, són un 25%, un percentatge molt semblant als dels darrers anys.
Una dada rellevant és que també hi ha hagut un increment notable d’estudiants que trien estudiar a la capital del Bages en primera opció. En el cas d’UManresa aquest curs 2025-2026 pràcticament s’ha arribat al 70% quan fa dos anys era del 52%.
El cas de la UPC
La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa també ha notat aquest efecte. En els darrers cinc anys la demanda de graus en primera preferència ha crescut un 24%, el que segons la mateixa UPC confirma l’interès creixent pels estudis d’enginyeria que ofereix el centre. Enguany compta amb 1.150 estudiants, més que mai. Suposa un augment del 24% respecte fa cinc anys.
El centre ofereix actualment sis graus, tres màsters, un postgrau i un programa de doctorat. Es tracta de les enginyeries d’Automoció; Electrònica, Industrial i Automàtica; Sistemes TIC; Mecànica; Química i Recursos Naturals. També compta amb els màsters en Recursos Naturals i Mines, i el doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient. Els darrers cursos ha ampliat l’oferta amb un màster en ciberseguretat que ha tingut una molt bona acceptació, segons el centre universitari, i el curs vinent té previst oferir un nou màster en Disseny i Gestió d’Instal·lacions Industrials. Aquest increment de l’oferta universitària a la capital del Bages també es viurà a UManresa, quan al curs vinent és previst que ofereixi el nou grau en Dret i arribin els primers estudiants d’Odontologia.
