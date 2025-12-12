Més llum al parc Puigterrà de Manresa per millorar la seguretat i la mobilitat de l’accés pel carrer Circumval·lació
Els nous elements instal·lats són projectors Led col·locats en columnes de 4 i 5 metres d’alçada
REGIÓ7
L’Ajuntament de Manresa ha completat la instal·lació de sis nous punts de llum a la zona d’escales d’entrada al parc de Puigterrà, en l’accés pel costat del carrer Circumval·lació. L’actuació dona resposta a una petició històrica del veïnat i de diverses entitats de la ciutat, que havien reclamat una millor il·luminació en aquest entorn per reforçar la seguretat i facilitar-ne l’ús durant les hores de poca llum.
Els nous elements instal·lats són projectors Led de 30 W de potència i 2200 K de temperatura de color, un to taronja càlid que respecta l’entorn i minimitza la contaminació lumínica. S’han col·locat en columnes de 4 i 5 metres d’alçada, distribuïdes de la manera següent: cinc columnes a la zona d’escales i una columna a l’esplanada superior.
El projecte ha tingut un pressupost total de 35.863 euros i s’emmarca en l’aposta municipal per un enllumenat més segur i més eficient. La tecnologia Led proporciona una llum més uniforme, redueix el consum energètic i les emissions associades i limita la contaminació lumínica i les molèsties als habitatges.
Altres intervencions
La renovació del parc Puigterrà s’afegeix al conjunt d’intervencions que l’Ajuntament està desplegant al Centre Històric, on ja s’ha renovat l’enllumenat de 87 carrers amb la mateixa tecnologia. Aquest programa complementa les millores ja executades en vies com Sobrerroca, Joc de la Pilota, Serarols, Galceran Andreu, Baixada dels Drets, Sant Andreu i el Passeig de la República, consolidant un model d’il·luminació que millora la seguretat i redueix l’impacte ambiental.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb el parc de Puigterrà, la gran àrea verda del centre de Manresa, fent-lo més accessible, segur i agradable per als seus usuaris i usuàries.
