Més radars informatius a Manresa
A la carretera de Cardona, al carrer Barcelona, a l’avinguda de les Bases i a la carretera de Viladordis
REGIÓ7
L'Ajuntament de Manresa ha iniciat la instal·lació de quatre nous radars pedagògics en diversos punts de la ciutat amb l'objectiu de disminuir els atropellaments, fomentar la consciència sobre la velocitat dels vehicles i assegurar una major seguretat viària.
Els nous radars estan situats a la carretera de Cardona (abans de la intersecció amb el carrer Miquel Martí i Pol en direcció Manresa), al carrer Barcelona, 73 (en direcció Bruc), a l’avinguda de les Bases de Manresa (en direcció a la rotonda de Prat de la Riba), i a la carretera de Viladordis en direcció centre ciutat (abans de l’avinguda dels Països Catalans). Un cop instal·lats i després d'un període de proves, es posaran en funcionament progressivament.
On són els altres?
Amb aquesta ampliació, la ciutat comptarà amb un total de 18 radars informatius. Aquest projecte va començar al febrer de 2021 amb la instal·lació de quatre radars a la carretera del Pont de Vilomara (intersecció amb el carrer Trieta), a l’avinguda de les Bases de Manresa (intersecció amb el carrer Cintaires), a l’avinguda dels Dolors (intersecció amb el carrer Estanislau Cases) i a la carretera del Pont de Vilomara (entre els carrers de Domènec i Muntaner i el carrer de Sant Joan de Déu).
Al gener de 2023, es van afegir cinc nous punts: al carrer La Pau, a la carretera de Santpedor, al carrer Dos de Maig, a la carretera de Vic i al Passeig del Riu. L'any 2024, es van incorporar cinc radars més situats a l’avinguda Universitària, a l’avinguda Països Catalans, als carrers Joan Fuster i Sant Cristòfol, i a la carretera C-37z al Xup.
Aquests radars no tenen funció sancionadora, sinó que tenen com a finalitat conscienciar els conductors sobre la velocitat a la qual circulen, millorant així el compliment del límit de velocitat de 30 km/h, implementat a la ciutat amb l’objectiu de reduir la sinistralitat viària. Els radars mostren la velocitat dels vehicles; si aquesta és adequada, l'indicador es presenta en color verd juntament amb una icona de cara somrient. Si la velocitat supera la permesa, la velocitat es mostra en color vermell acompanyada d'una icona de tristesa.
El buidatge de dades d’aquests radars serveixen per detectar aquells punts on hi pot haver alts incompliments i per aplicar mesures per tal que es compleixi la normativa vigent (com ara posar el radar sancionador) amb l’objectiu de minimitzar els riscos associats a l'excés de velocitat.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen