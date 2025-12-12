Un seguidor de 100 anys del Baxi, Josep Tapias Descals, serà homenatjat al descans del partit contra el Barça
L'alcalde Marc Aloy Guàrdia i la regidora Mariona Homs Alsina ja li han lliurat un obsequi i un ram de flors en nom del consistori
L'Ajuntament de Manresa ha homenatjat l’avi centenari Josep Tapias Descals. L'alcalde Marc Aloy Guàrdia i la regidora Mariona Homs Alsina li han lliurat un obsequi i un ram de flors en nom del consistori. Però això no és tot i, atesa la seva vinculació al bàsquet, també serà homenatjat al descans del partit Baxi Manresa-Barça d'aquest diumenge.
Josep Tapias Descals va néixer l'11 de desembre de 1925 a Manresa. Casat amb Adriana Perramon Pampidó, la seva família ha crescut fins a incloure un fill, una filla, tres nets, dues netes, un besnet i una besneta.
Pel que fa a la seva trajectòria professional, va començar treballant al forn de pa Tapias al carrer Verdaguer. Posteriorment, va gestionar durant 25 anys una botiga de comestibles al carrer Guimerà i va cloure la seva carrera laboral a l'empresa Comercial del Paper Font.
Destacable trajectòria esportiva
A més de la seva vida professional, Josep Tapias té una destacable trajectòria esportiva, especialment en el món del bàsquet. Va ser jugador i entrenador del Club Bàsquet Navàs, i també va exercir d'entrenador a la Salle Manresa. Gran aficionat a l'esport en general i al bàsquet en particular, actualment segueix amb interès el Bàsquet Manresa (Baxi), així com els esports que practiquen els seus nets i besnets. D'aquí l'homenatge del Baxi i el Barça.
Per la seva part, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, van visitar dijous en Josep Tapias Descals per felicitar-lo pel seu centenari. En nom del consistori, li van lliurar un ram de flors i un obsequi.
La visita es va fer al seu domicili, situat a la carretera de Vic, i durant la celebració, en Josep va gaudir de la companyia dels seus familiars, que no es van voler perdre aquest homenatge tan especial.
