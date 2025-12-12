Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un seguidor de 100 anys del Baxi, Josep Tapias Descals, serà homenatjat al descans del partit contra el Barça

L'alcalde Marc Aloy Guàrdia i la regidora Mariona Homs Alsina ja li han lliurat un obsequi i un ram de flors en nom del consistori

Josep Tapias Descals en l'homenatge del consistori

Josep Tapias Descals en l'homenatge del consistori / AJM

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha homenatjat l’avi centenari Josep Tapias Descals. L'alcalde Marc Aloy Guàrdia i la regidora Mariona Homs Alsina li han lliurat un obsequi i un ram de flors en nom del consistori. Però això no és tot i, atesa la seva vinculació al bàsquet, també serà homenatjat al descans del partit Baxi Manresa-Barça d'aquest diumenge.

Josep Tapias Descals va néixer l'11 de desembre de 1925 a Manresa. Casat amb Adriana Perramon Pampidó, la seva família ha crescut fins a incloure un fill, una filla, tres nets, dues netes, un besnet i una besneta.

Pel que fa a la seva trajectòria professional, va començar treballant al forn de pa Tapias al carrer Verdaguer. Posteriorment, va gestionar durant 25 anys una botiga de comestibles al carrer Guimerà i va cloure la seva carrera laboral a l'empresa Comercial del Paper Font.

Destacable trajectòria esportiva

A més de la seva vida professional, Josep Tapias té una destacable trajectòria esportiva, especialment en el món del bàsquet. Va ser jugador i entrenador del Club Bàsquet Navàs, i també va exercir d'entrenador a la Salle Manresa. Gran aficionat a l'esport en general i al bàsquet en particular, actualment segueix amb interès el Bàsquet Manresa (Baxi), així com els esports que practiquen els seus nets i besnets. D'aquí l'homenatge del Baxi i el Barça.

Per la seva part, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, van visitar dijous en Josep Tapias Descals per felicitar-lo pel seu centenari. En nom del consistori, li van lliurar un ram de flors i un obsequi.

La visita es va fer al seu domicili, situat a la carretera de Vic, i durant la celebració, en Josep va gaudir de la companyia dels seus familiars, que no es van voler perdre aquest homenatge tan especial.

Un seguidor de 100 anys del Baxi, Josep Tapias Descals, serà homenatjat al descans del partit contra el Barça

