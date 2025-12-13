Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa
Una clienta que hi ha assistit comentava aquest dissabte que "és una pena que ja no es cuidi el petit comerç"
L'establiment tancarà portes definitivament el pròxim 20 de desembre, després de 77 anys en actiu
Migdia d'emocions a la perfumeria Regina del carrer del Cap del Rec de Manresa. Després de 77 anys al peu del canó, l'establiment tancarà portes definitivament el pròxim dissabte 20 de desembre.
Aquest dissabte, coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, la seva actual responsable, Rosa Puigdellívol, ha volgut tenir un gest amb la clientela mitjançant l'organització d'un sorteig de 19 lots de productes per al qual s'han repartit 800 números des de fa dies entre els compradors. El sorteig s'ha fet a la plaça Major, a pocs metres de la botiga, que, una estona abans, bullia d'activitat. Puigdellívol i les seves dependentes no donaven l'abast per atendre totes les persones que hi han anat a comprar.
A punt d'iniciar el sorteig, amb l'assistència de ben bé un centenar de persones, una de les clientes que hi han anat comentava que "és una pena que ja no es cuidi el petit comerç". Entre els presents hi havia l'exalcalde de Manresa Valentí Junyent amb la seva esposa. Ha explicat que eren clients, "ja s'abans de la política". Ells també han seguit el sorteig, que ha trigat més del compte a repartir els lots perquè per a alguns números no hi havia la persona dipositària i s'han hagut d'anar traient combinacions fins que hi havia l'afortunat o afortunada.
Una Rosa Piugdellívol molt emocionada ha donat la benvinguda als presents, però no ha pogut parlar perquè li queien les llàgrimes. Amb les persones a qui han lliurat cadascun dels lots s'han fet una fotografia. També hi ha hagut alguna abraçada i molt agraïment dels presents, una gran majoria dels quals gent gran que ha viscut tota la vida veient apujar i abaixar la persiana de ca la Regina i, segurament abans, ja als predecessors de la Rosa, a qui han fet costat les seves filles.
Aceites y Jabones Regina
La botiga del Cap del Rec la va obrir el maig de 1948 el matrimoni format per Esteve Puigdellívol i Regina Servet, pares de l’actual propietària. Aleshores la van anomenar Aceites y Jabones Regina. Regió7 va avançar el setembre passat que la botiga tancava. Entre les raons que va esgrimir la seva propietària hi havia la manca d’aparcament al Centre Històric juntament amb la degradació del Barri Antic, a més a més de la competència a la qual ha de fer front el petit comerç de barri amb la globalització, les cadenes especialitzades, les grans superfícies, els proveïdors deslleials i el comerç en línia.
Amb la desaparició del negoci després de prop de vuit dècades de vida, el Barri Antic perd un nou actiu per atraure gent a una sector molt ben proveït pel que fa als negocis de restauració, però cada cop més mancat de comerç pel fet que els de tota la vida van plegant i no hi ha una recepta clara per omplir els locals que queden buits.
La festeta d'aquest dissabte, però, era per celebrar tants anys de servei i, com no podia ser de cap altra manera, s'ha acabat amb una copa de cava obsequi de la botiga als presents.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes