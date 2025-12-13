Nadal s'instal·la al rovell de Manresa amb una Fira de Santa Llúcia amb molta varietat
Aquest cap de setmana la plaça Major l'omplen unes 25 parades, que conviuen amb el tió gegant
A la Baixada de la Seu n'hi ha una desena només en una banda i, comparat amb altres anys, es veu més pobre
La Fira de Santa Llúcia de Manresa s'escau aquest any en cap de setmana i s'ha notat en el fet que des del matí ja hi ha hagut ambient a la plaça Major i a la Baixada de la Seu per passejar entre les parades. En el primer cas, n'hi ha unes 25 repartides per la plaça, amb espai per poder-hi deixar les terrasses dels bars que hi ha. També hi ha el tió gegant solidari amb La Marató, que fins pels volts de la 1 del migdia havia venut més de 200 tiquets.
A la Baixada de la Seu, on només funcionaran avui, hi ha una desena de parades. Només en una banda. Enguany es veu una mica més pobre que en anteriors edicions. En aquest cas, no hi falten les parades de ciris per poder fer una ofrena a santa Llúcia al claustre de la Seu, on al migdia ha actuat el cor amb alumnes del Conservatori de Música de Manresa Sónset, dirigits pel professor Joan Paul Chaves. La seva actuació ha agradat molt la gent que s'ha aturat a escoltar-los.
Una oferta molt variada
A la plaça Major hi ha parades d'oli, de formatges i ensaïmades de Menorca, de decoració nadalenca, com El Racó de Nadal, del mercat de Sant Hilari a Vilanova del Camí, especialitzats en productes gurmet de temporada i, per Nadal, en articles de Nadal. Daniel Alba, que porta el negoci amb la seva germana, comentava que és el tercer any que són a Manresa per Santa Llúcia. "Està ben organitzat, hi ha vigilància i es va venent". Al seu costat té parada de llibres Judit Pujadó, d'Edicions Sidillà, de la Bisbal. "Manresa és una ciutat molt cultural", argumentava per decidir ser a la fira cada any des d'en fa deu. Hi ha una parada d'Avinyó on venen un xarrup de marialluïsa que va aconseguir la medalla d'or al concurs internacional de Lió el 2022; la joieria artesana Trifon; la parada de figures de pessebre de Judit Guitart, de Rajadell, que lamentava que no se'n venen tantes com abans. "Nosaltres vam començar a venir a la Plana de l'Om quan es feia allà la fira. Érem quatre o cinc persones despatxant en una parada de 8 metres i no paràvem. Ara tinc la parada de 3 metres i em sobra temps".
També hi ha ceràmica, arracades originals, més figures del pessebre, la parada de les bruixes de sempre, una de sabatilles, la de l'Associació els Quissos, amb artesania feta pels voluntaris; Cal Sargantana, amb productes artesanals fets amb llana; una parada de l'artista Susanna Ayala, Layala. La D'espar, que, després d'acabar l'etapa a l'obrador d'artesania a tocar del mercat Puigmercadal, ha obert portes al número 29 del carrer Nou, i que venen sabatilles perquè és el que toca ara, però la seva especialitat és fer espardenyes i tenen en les entitats culturals la seva principal clientela, explicava Susana Cuervas, responsable del negoci.
Estrena del pastisser Eduard Aligué
No hi falten les parades de la botiga Puigbertran, de Dolç i Sec, amb articles que entren molt pels ulls; i la de la protectora d'animals Aixopluc, que sempre té molt èxit. De fusta, de decoració, de plantes nadalenques, molt demandada, i, com a novetat d'aquest any, Aleco, amb neules, coques i panettones artesans fets pel mestre pastisser Eduard Aligué. Tot plegat amanit amb la música que sona al tió gegant, on els infants piquen la fusta mentre els pares i mares els fan fotos i graven.
A la Baixada de la Seu hi ha una altra parada de l'Aixopluc, una de ciris, d'espelmes decoratives, de llibres de la nissaga juvenil d'Àfrica Blanch, amb la presència de la seva autora, que en signava exemplars; d'alumnes de l'Institut Guillem Catà, amb diferents articles, alguns dels quals fets per ells, per al viatge de final de curs, i parades de Càritas, amb els cors de xocolata, i de la basílica de la Seu, de venda de ciris. Qui ha volgut ha pogut entrar al claustre per fer l'ofrena a la imatge de santa Llúcia, on al migdia ja hi havia més de 500 ciris, o entrar a la Seu per voltar per l'interior de la nau.
La Fira de Santa Llúcia continua aquest dissabte a la tarda i aquest diumenge durant tot el dia, però només amb les parades de la plaça Major. Tant aquest dissabte com diumenge s'acompanyaran d'activitats paral·leles.
Programa
Dissabte 13 de desembre
OFRENA A SANTA LLÚCIA
De 9 a 20 h | Claustre de la Seu
Tradicional ofrena de ciris de Santa Llúcia.
FIRA DE SANTA LLÚCIA
De 10 a 20 h | Baixada de la Seu i a la plaça Major
A la Baixada de la Seu, hi trobareu parades de ciris i espelmes i decoració nadalenca, i a la plaça Major, figures de pessebre, ornaments, flors i plantes, productes d’artesania, regals i productes d’alimentació.
TIÓ GEGANT
D’11 a 13 h i de 17 a 19 h | Plaça Major
Nens i nenes podran fer cagar el tió a cop de bastó.
Preu: 1 euro (solidari per La Marató). Adquiriu el tiquet a l’Oficina de Turisme (pl. Major, 20).
TALLER DE PINTA CARES NADALENC
De 16 a 18 h | Plaça Major
A càrrec de la Fundació La Xarranca.
ESPECTACLE ITINERANT DE PERCUSSIÓ
17.30 h | Baixada de la Seu, plaça Major i Plana de l’Om
A càrrec dels Batrakes.
CANTADA DE NADALES
18 h | Baixada de la Seu
A càrrec de l’Orfeó Manresà.
ESPECTACLE FADES DE NEU
18 h | Plaça Major
Espectacle visual, màgic i sonor per a tota la família. A càrrec de la companyia ACTUA Produccions.
NADAL EN VERS
20 h | Sala Gòtica de la Basílica de la Seu
Recital de poesia de temàtica nadalenca.
A càrrec de la Companyia Els Carlins.
Reserva d'entrades aquí
Aforament limitat.
DIUMENGE 14 DE DESEMBRE
FIRA DE SANTA LLÚCIA
De 10 a 20 h | Plaça Major
Fira de Nadal amb parades de productes relacionats amb aquestes festes: figures de pessebre, ornaments, flors i plantes, productes d’artesania, regals i productes d’alimentació.
TIÓ GEGANT
D’11 a 13 h i de 16.30 a 18.30 h | Plaça Major
Nens i nenes podran fer cagar el tió a cop de bastó.
Preu: 1 euro (solidari per La Marató)
Adquiriu el tiquet a l’Oficina de Turisme (plaça Major, 20).
TALLER DE DECORACIÓ NADALENCA
D’11.30 a 13.30 h | Plaça Major
A càrrec de la Fundació La Xarranca.
TALLER DE PINTA CARES NADALENC
D’11.30 a 13.30 h | Plaça Major
A càrrec de la Fundació La Xarranca.
BALLADA
13 h | Plaça Major
A càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya.
TAST DE VI CALENT I VERMUT
13 h | Estand de Vinalium
XOCOLATADA
17 h | Plaça Major
Amb productes de comerç just.
Organitza: Manresa municipi pel Comerç Just
