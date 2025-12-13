Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nadal s'instal·la al rovell de Manresa amb una Fira de Santa Llúcia amb molta varietat

Aquest cap de setmana la plaça Major l'omplen unes 25 parades, que conviuen amb el tió gegant

A la Baixada de la Seu n'hi ha una desena només en una banda i, comparat amb altres anys, es veu més pobre

La parada de guarniments florals nadalencs ha tingut molta requesta

La parada de guarniments florals nadalencs ha tingut molta requesta / Mireia Arso

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

La Fira de Santa Llúcia de Manresa s'escau aquest any en cap de setmana i s'ha notat en el fet que des del matí ja hi ha hagut ambient a la plaça Major i a la Baixada de la Seu per passejar entre les parades. En el primer cas, n'hi ha unes 25 repartides per la plaça, amb espai per poder-hi deixar les terrasses dels bars que hi ha. També hi ha el tió gegant solidari amb La Marató, que fins pels volts de la 1 del migdia havia venut més de 200 tiquets.

A la Baixada de la Seu, on només funcionaran avui, hi ha una desena de parades. Només en una banda. Enguany es veu una mica més pobre que en anteriors edicions. En aquest cas, no hi falten les parades de ciris per poder fer una ofrena a santa Llúcia al claustre de la Seu, on al migdia ha actuat el cor amb alumnes del Conservatori de Música de Manresa Sónset, dirigits pel professor Joan Paul Chaves. La seva actuació ha agradat molt la gent que s'ha aturat a escoltar-los.

Actuació de Sónset al claustre de la Seu

Actuació de Sónset al claustre de la Seu / Mireia Arso

Una oferta molt variada

A la plaça Major hi ha parades d'oli, de formatges i ensaïmades de Menorca, de decoració nadalenca, com El Racó de Nadal, del mercat de Sant Hilari a Vilanova del Camí, especialitzats en productes gurmet de temporada i, per Nadal, en articles de Nadal. Daniel Alba, que porta el negoci amb la seva germana, comentava que és el tercer any que són a Manresa per Santa Llúcia. "Està ben organitzat, hi ha vigilància i es va venent". Al seu costat té parada de llibres Judit Pujadó, d'Edicions Sidillà, de la Bisbal. "Manresa és una ciutat molt cultural", argumentava per decidir ser a la fira cada any des d'en fa deu. Hi ha una parada d'Avinyó on venen un xarrup de marialluïsa que va aconseguir la medalla d'or al concurs internacional de Lió el 2022; la joieria artesana Trifon; la parada de figures de pessebre de Judit Guitart, de Rajadell, que lamentava que no se'n venen tantes com abans. "Nosaltres vam començar a venir a la Plana de l'Om quan es feia allà la fira. Érem quatre o cinc persones despatxant en una parada de 8 metres i no paràvem. Ara tinc la parada de 3 metres i em sobra temps".

La tradicional ofrena de ciris a santa Llúcia

La tradicional ofrena de ciris a santa Llúcia / Mireia Arso

També hi ha ceràmica, arracades originals, més figures del pessebre, la parada de les bruixes de sempre, una de sabatilles, la de l'Associació els Quissos, amb artesania feta pels voluntaris; Cal Sargantana, amb productes artesanals fets amb llana; una parada de l'artista Susanna Ayala, Layala. La D'espar, que, després d'acabar l'etapa a l'obrador d'artesania a tocar del mercat Puigmercadal, ha obert portes al número 29 del carrer Nou, i que venen sabatilles perquè és el que toca ara, però la seva especialitat és fer espardenyes i tenen en les entitats culturals la seva principal clientela, explicava Susana Cuervas, responsable del negoci.

Estrena del pastisser Eduard Aligué

No hi falten les parades de la botiga Puigbertran, de Dolç i Sec, amb articles que entren molt pels ulls; i la de la protectora d'animals Aixopluc, que sempre té molt èxit. De fusta, de decoració, de plantes nadalenques, molt demandada, i, com a novetat d'aquest any, Aleco, amb neules, coques i panettones artesans fets pel mestre pastisser Eduard Aligué. Tot plegat amanit amb la música que sona al tió gegant, on els infants piquen la fusta mentre els pares i mares els fan fotos i graven.

A la Baixada de la Seu hi ha una altra parada de l'Aixopluc, una de ciris, d'espelmes decoratives, de llibres de la nissaga juvenil d'Àfrica Blanch, amb la presència de la seva autora, que en signava exemplars; d'alumnes de l'Institut Guillem Catà, amb diferents articles, alguns dels quals fets per ells, per al viatge de final de curs, i parades de Càritas, amb els cors de xocolata, i de la basílica de la Seu, de venda de ciris. Qui ha volgut ha pogut entrar al claustre per fer l'ofrena a la imatge de santa Llúcia, on al migdia ja hi havia més de 500 ciris, o entrar a la Seu per voltar per l'interior de la nau.

La Fira de Santa Llúcia continua aquest dissabte a la tarda i aquest diumenge durant tot el dia, però només amb les parades de la plaça Major. Tant aquest dissabte com diumenge s'acompanyaran d'activitats paral·leles.

Canalla picant el tió gegant

Canalla picant el tió gegant / Mireia Arso

Programa

Dissabte 13 de desembre

OFRENA A SANTA LLÚCIA

De 9 a 20 h | Claustre de la Seu

Tradicional ofrena de ciris de Santa Llúcia.

FIRA DE SANTA LLÚCIA

De 10 a 20 h | Baixada de la Seu i a la plaça Major

A la Baixada de la Seu, hi trobareu parades de ciris i espelmes i decoració nadalenca, i a la plaça Major, figures de pessebre, ornaments, flors i plantes, productes d’artesania, regals i productes d’alimentació.

TIÓ GEGANT

D’11 a 13 h i de 17 a 19 h | Plaça Major

Nens i nenes podran fer cagar el tió a cop de bastó.

Preu: 1 euro (solidari per La Marató). Adquiriu el tiquet a l’Oficina de Turisme (pl. Major, 20).

TALLER DE PINTA CARES NADALENC

De 16 a 18 h | Plaça Major

A càrrec de la Fundació La Xarranca.

ESPECTACLE ITINERANT DE PERCUSSIÓ

17.30 h | Baixada de la Seu, plaça Major i Plana de l’Om

A càrrec dels Batrakes.

CANTADA DE NADALES

18 h | Baixada de la Seu

A càrrec de l’Orfeó Manresà.

ESPECTACLE FADES DE NEU

18 h | Plaça Major

Espectacle visual, màgic i sonor per a tota la família. A càrrec de la companyia ACTUA Produccions.

NADAL EN VERS

20 h | Sala Gòtica de la Basílica de la Seu

Recital de poesia de temàtica nadalenca.

A càrrec de la Companyia Els Carlins.

Reserva d'entrades aquí

Aforament limitat.

DIUMENGE 14 DE DESEMBRE

FIRA DE SANTA LLÚCIA

De 10 a 20 h | Plaça Major

Fira de Nadal amb parades de productes relacionats amb aquestes festes: figures de pessebre, ornaments, flors i plantes, productes d’artesania, regals i productes d’alimentació.

TIÓ GEGANT

D’11 a 13 h i de 16.30 a 18.30 h | Plaça Major

Nens i nenes podran fer cagar el tió a cop de bastó.

Preu: 1 euro (solidari per La Marató)

Adquiriu el tiquet a l’Oficina de Turisme (plaça Major, 20).

TALLER DE DECORACIÓ NADALENCA

D’11.30 a 13.30 h | Plaça Major

A càrrec de la Fundació La Xarranca.

TALLER DE PINTA CARES NADALENC

D’11.30 a 13.30 h | Plaça Major

A càrrec de la Fundació La Xarranca.

BALLADA

13 h | Plaça Major

A càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya.

TAST DE VI CALENT I VERMUT

13 h | Estand de Vinalium

XOCOLATADA

17 h | Plaça Major

Amb productes de comerç just.

Organitza: Manresa municipi pel Comerç Just

TEMES

