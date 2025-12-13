Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants deixa de fer públic el recompte d’establiments amb les persianes apujades i abaixades davant «el deteriorament constant»
Després de tretze anys fent recompte cada sis mesos de botigues amb les persianes apujades i abaixades, l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants ha decidit deixar de fer l’estadística.
La causa són, segons consta a la instància entrada a l’Ajuntament de Manresa, «les opinions d’una part dels nostres associats de no fer públic el deteriorament constant de la nostra zona».
Consideren que el millor que poden fer és recollir les dades «interiorment sense fer-les públiques i si algun any millorem molt ja les tornarem a publicar». La decisió s’ha pres després que el darrer recompte fet públic, el de maig, donés com a resultat un nou rècord de baixos comercials sense activitat. Dels 155 baixos comercials comptabilitzats, les botigues tancades eren 69, un 44,5%. A la instància presentada a l’Ajuntament, els comerciants insisteixen en les peticions que porten plantejant fa anys i panys.
Reclamen «ajudes directes i efectives» per a la rehabilitació de pisos i botigues i «aparcament proper a preus assequibles». Consideren que l’únic lloc factible seria el pati de l’Anònima, «ja que des que es va desestimar fer el pàrquing subterrani del Milcentenari no s’han trobat pàrquings per veïns que hi viuen ni pels que podrien venir a viure ni per comerciants ni clients».
18 anys sense bus urbà
Una altra petició és el microbús. «Després de 18 anys de demanar-ho, no hi ha transport públic al Centre Històric», es dolen.
Afirmen que «l’any 2024 l’Ajuntament va dir que des de gener fins juny s’estudiaria la viabilitat, itinerari i parades. I que la tardor del 2024 estaria en funcionament. Estem acabant el 2025 i no tenim microbús». Si s’arriba a posar en funcionament demanen «que passi pel carrer Sobrerroca i la plaça Major, sinó no serà efectiu i no ens interessa».
Pel que fa a la seguretat, manifesten que «amb les càmeres i la comissaria dels Mossos al passeig de la República s’ha millorat en relació a èpoques passades».
Opinen que si no es posen en marxa aquestes peticions simultàniament i s’actua amb rapidesa «creiem que no ens en sortirem». Afegeixen que «no podem esperar 5 anys i pròrroga. Caldrà veure quants pisos i botigues s’obriran amb el Pla de Barris i el Pla Pilot per Botigues». Afegeixen que «llegim molts estudis sobre l’estat de les botigues, però no llegim que hi hagi ajudes directes perquè s’obrin botigues, ja que la meitat de les tancades fa més de 10 anys que ho estan». Creuen que cal dialogar amb els propietaris que, al capdavall, són qui poden obrir els locals que estan degradats.
"No molestarem més"
Per acabar anuncien que continuaran fent les accions de dinamització que porten a terme des de fa anys. «No molestarem més, doncs ens sentim abandonats per part de l’Administració. Ja anirem comprovant, amb el pas del temps, si hi ha hagut millora i s’ha arreglat alguna cosa».
El darrer informe deuria ser la gota que va fer vessar el got i tot apunta que la situació durant el darrer mig any no ha anat pas a millor.
No molestarem més, doncs ens sentim abandonats per part de l’Administració. Ja anirem comprovant, amb el pas del temps, si hi ha hagut millora i s’ha arreglat alguna cosa»
Les darreres dades publicades, del maig passat, permeten constatar com en 13 anys s’havia passat de 41 botigues tancades al sector, el 26,4% a 69, el 44,5%. L’altra cara de la moneda eren els 114 comerços, el 73,5%, en funcionament el maig del 2012 i els 86, 55,4%, que quedaven fa 6 mesos.
Resulta evident que amb el pas del temps els dos percentatges s’igualaven més: 55,48% obertes i un 43,87% tancades. Ara ja no hi haurà dades sobre la situació, que passarà, doncs, a ser més subjectiva per a la població.
Tornant a les darreres dades facilitades, fa sis mesos, del 30 de novembre de 2024 al 31 de maig de 2025 van obrir cinc botigues: Souk-Souk Shop Moda, a Sant Miquel; Kos 19, centre de teràpies naturals, a Sant Miquel; Bar Llunàtics, a Sant Miquel-Beates; King Móviles, a Infants-Carme, i el bar restaurant Delicias de Honduras, al Carme. I en van tancar sis: Novetats Carme, Perruqueria Kings and Queens, Oryza restaurant, Atiq bar-kitchen, Animalistik’s i Souk Souk.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir