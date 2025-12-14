Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe xoca contra un mur d'una masia a Manresa

Els cinc ocupants del vehicle han resultat il·lesos

Un vehicle dels Bombers

Núria León

Manresa

Ensurt aquest diumenge de matinada en una masia a Manresa després que un cotxe s'hagi encastat contra el mur de l'habitatge. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 3.37 hores, a Cal Ribalta, a Les Farreres de Salelles. En el cotxe hi viatjaven cinc persones que han resultat il·leses i en arribar els bombers ja es trobaven fora del vehicle.

Una dotació del parc de Manresa ha retirat el vehicle i s'ha assegurat que la casa no tingués cap risc estructural.

