La cursa solidària amb el càncer de Manresa recapta uns 5.000 euros per a la recerca
Uns 400 corredors i caminants han participat en l'activitat que organitza any rere any l'Avinent Club Atlètic Manresa i Parc de la Sèquia, aquest any, estrenant dues noves rutes
Arribar primer no era l'objectiu, sinó simplement participar-hi. Just en això es basa la "Cursa per la vida" que organitza any rere any l'Avinent Club Atlètic Manresa i Parc de la Sèquia coincidint amb La Marató de 3Cat. En la d'aquest diumenge, s'hi han bolcat 401 persones que han fet possible recaptar vora 5.000 euros per a la divulgació i a donar impuls a la recerca sobre el càncer. "És una molt bona excusa per col·laborar en la causa i, alhora, promoure l'esport", ha detallat Joan Casahuga, un dels corredors.
Cap a quarts de 10 d’aquest matí, el parc de l’Agulla ja es començava a omplir de corredors i caminants. Alguns hi anaven acompanyats de la parella, d’altres amb els amics, molts sols i algun, fins i tot, amb el seu gos, però tots ben decidits a col·laborar. "Soc una gran aficionada a córrer, però també m'ha fet decidir a venir el fet que la cursa sigui solidària i que els diners es destinin a una bona causa", ha explicat la manresana Txell Persiana, que ha estat la segona dona a acabar el recorregut.
De la mateixa manera ho han manifestat els santjoanencs Joan Casahuga i Cati Aloy, que ell l’ha fet corrent, i ella, combinant trams corrents amb d’altres a peu. A més, han manifestat el seu grat davant el canvi de recorregut que s'ha fet respecte a l'any passat. "Ha estat divertit i m'ha sorprès cap a bé", ha apuntat Casahuga.
En aquesta 22a edició de la cursa s'ha optat per fer dues noves rutes circulars, una cursa de 9,76 km i una altra de 5,16 km per fer-la caminant. En tots dos casos, el recorregut ha començat al Llac de l'Agulla i, després de passar per Pineda de Bages, els participants han retornat al llac passant per Comabella i la Sèquia. Persiana, per la seva banda, també ha valorat positivament la nova proposta, sobretot perquè "no hem agafat tant de tros de la Sèquia i, així, s'ha evitat que s'hi facin embuts".
Tot i el cansament, bona part dels participants han acabat la cursa amb un palpable sentiment satisfacció, per un costat per haver acabat el recorregut i, sobretot, per saber que el seu granet de sorra serà molt important per a totes aquelles persones que pateixen la difícil malaltia.
