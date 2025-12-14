De John Lennon a Mariah Carey: Manresa ressona al ritme de 28 bateries per lluitar contra el càncer
La iniciativa d'Ernest Larroya ha portat aquest diumenge músics de diversos municipis de Catalunya a l'acte solidari a la plaça de Neus Català i Pallejà
Hi ha hagut música, ritme, humor, i s'han repartit nou ukeleles entre persones que han aportat diners
A manca del recompte final, s'han recollit en les guardioles prop d'un miler d'euros
Una trobada amb finalitats solidàries festiva, amb humor, amb molt ritme i amb molta implicació dels protagonistes i, també, dels assistents. Així ha estat la trobada de bateries a Manresa d'aquest diumenge al migdia organitzada pel bateria manresà Ernest Larroya.
El seu pare va morir de càncer i ell va sentir la necessitat de fer alguna cosa per ajudar La Mataró d'enguany, dedicada a recollir fons per lluitar contra la malaltia. El resultat: 28 bateries al mig de la plaça de Neus Català i Pallejà, una gentada al voltant i, sobretot, molta música.
A manca del recompte final, a les guardioles que hi havia per fer aportacions hi han anat a parar prop d'un miler d'euros. La primera a donar ha estat la Carmen, una senyora d'Andorra que, a canvi, s'ha endut un ukelele per gentilesa de la botiga de música Solans; l'Ajuntament hi ha col·laborat amb Manresana d'Equipaments Escènics, i també l'empresa de baquetes artesanes Baarts, que ha donat baquetes per als 28 bateries amb un lema escrit al lateral: "Manresa hits cancer".
Algunes bateries estaven guarnides amb decoració nadalenca, igual que alguns dels bateries, amb diademes de rens, d'estrelles o un barret del Pare Noel. Tot plegat, una festa per a una bona causa. Larroya, que no ha pogut amagar l'emoció en alguns moments, ha demostrat, de nou, que té la mà trencada com a mestre d'esdeveniments com aquest. No en va, ja fa setze anys que és l'artífex de la trobada de bateries de la Festa Major de Manresa, que sempre és un èxit de participació i de públic.
Després dels 50 euros de la Carmen han arribat els del Bruce, els de la Sira, els de la Montse, els d'una nena que n'ha donat 20, els del Sergi, el Jordi, la Rosa de Badalona, que anava amb la Nausica, l'Isaac i l'Arlet, que n'han donat 150; els de la Joana i la Maria Eugènia. La Núria, els d'un company del col·legi de Larroya, amb qui s'han abraçat, els cent de l'Àlex... Com que no hi havia ukeleles per a tothom, hi ha qui hi ha renunciat generosament.
De John Lennon a Mariah Carey
Han sonat dotze temes musicals, amb Imagine de John Lennon per començar i All I Want de Mariah Carey per acabar. Entremig Tobogan, de Zoo; Lady Gaga; la nadala Snow Man, de Sia; Beliver, d'Imagine Dragons; Last Christmas, de Wham; Apt, de Rosé i Bruno Mars; Impossible, Muse, Cant' Stop i It's my Life, de Bon Jovi.
Ha estat una matinal marcada pel bon rotllo i per l'humor dels comentaris de Larroya, amb bromes als seus companys i sobre ell mateix, i també amb reflexions com que el càncer no distingeix i que el millor que es pot fer és sumar forces per lluitar-hi.
"Per la causa i pel bon ambient"
Entre els músics que l'han acompanyat hi havia Ignasi Llobet, de Sant Vicenç de Castellet, que toca la bateria en diversos grups de música i és professor d'aquest instrument en escoles de la comarca. Hi ha col·laborat amb dues filles, que s'han alternat amb ell per tocar. "Tinc amistat amb l'Ernest i fa molts anys que col·laborem junts amb les trobades de bateries. Se li va morir el pare de càncer, el meu pare també va passar un càncer, se m'han mort tiets de càncer i era el mínim". Nicolo Galiano, de Girona, que toca en un grup de batucada i actualment està muntant un grup de versions, hi ha volgut participar per "l'espectacle que es munta aquí sempre". Va ser a la trobada de la festa major i ha volgut tornar "per la causa i pel bon ambient".
Hi havia tocant homes, dones, nois, noies i també infants. La més jove dels bateries ha estat la Jana, que té set anys, i els més veterans rondaven la cinquantena.
En una bateria hi posava "Fuck cancer. Tant de bo.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa