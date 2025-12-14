El pessebre monumental llueix manresanisme a l'Espai7 del Casino fins al 6 de gener
La inauguració de la 26a edició, aquest dissabte, atrau més de 300 persones
El president del Grup Pessebrístic de Manresa, responsable de l'obra, insta a associar-se a l'entitat per superar el centenar de persones
El muntatge inclou reproduccions de patrimoni industrial de la ciutat
El pessebre monumental de Manresa no falla mai. Enguany arriba a la 26a edició i es tracta de l'exposició més visitada al Centre Cultural el Casino. L'any passat hi van passar més de 10.000 persones i, aquest dissabte, fins a l'hora de la inauguració, a les 7 de la tarda, ja en van ser 300.
Enguany, combina les escenes tradicionals d'un pessebre amb elements que reten homenatge al patrimoni industrial modernista de Manresa. El resultat és una obra que el Grup Pessebrístic de Manresa va començar a crear el febrer passat i que va començar a muntar a l'Espai7 del Casino el passat dia 1 de desembre. S'hi estarà fins al 6 de gener.
La distribució a l'Espai7
Pensant en els infants que el van a veure, juntament amb les banquetes per enfilar-se, els responsables del muntatge han posat un passamà on es puguin agafar mentre admiren els diorames, que són en una banda de la sala. A l'altra banda hi ha el pessebre monumental de nou metres de llargada i, a un extrem i a l'altre, les reproduccions del patrimoni industrial amb una fitxa explicativa: la Fàbrica de Bertrand i Serra o Fàbrica Nova acompanyada per les xemeneies de la Fàbrica dels Panyos i de l'Anònima; i la Farinera Albareda amb les xemeneies de l'Alcoholera i del Salt o de l'Aranya.
A les bandes més estretes de la sala hi ha la reproducció de la façana de l'Escorxador i, a l'extrem oposat, els dos pessebres que han fet els pessebristes per al Centre Excursionista Montserrat, que el pujarà per Nadal al Pedró dels Quatre Batlles, al Port del Comte, a 2.383 metres d'altura, obra de Domènec Forns; i el pessebre de José Vázquez Lázaro per al Centre Excursionista de la Comarca del Bages, que en aquest cas el portaran al Collbaix, a 546 metres d'altura.
Un any de molta activitat
Acompanyat per l'alcalde Marc Aloy i per Remei González, vicepresidenta del Grup Pessebrístic de Manresa, Francesc Villegas, president de l'entitat, va repassar en la inauguració l'activitat d'enguany, que va dir que ha estat el més intens que han viscut: un curset de manipulació de figures, un curset per fer una diorama, que és el segon any que s'ha celebrat i en el qual van repetir la meitat dels alumnes que van assistir al de l'any anterior. El model per fer el diorama es sortejarà amb la compra d'una butlleta per un euro. L'inventari del patrimoni de l'entitat que estan duent a terme González i Conxita Casaponsa. El viatge a Mallorca a partir de dilluns d'un grup de 50 persones per visitar-hi pessebres dels segles XVII, XVIII i XIX, una activitat que s'ha reprès i que s'havia aturat amb la pandèmia. Els pessebres per a les entitats excursionistes i sis diorames per a la Biblioteca de Sant Joan de Vilatorrada i sis més per a l'església de Sant Martí de Sesgueioles, a més a més d'un pessebre monumental per a l'Associació de Veïns de la Balconada, que els va oferir un dels locals del passeig d'Oleguer Miró quan els pessebristes buscaven un espai on poder treballar.
Treball d'equip
Va destacar el treball d'equip dels pessebristes, amb la coordinació i direcció de Jaume Larroya; l'aquarel·la que els fa cada any Oriol Orive per al programa de mà de l'exposició del pessebre monumental i va reivindicar el treball dels artesans per fer els elements patrimonials que acompanyen el muntatge, inclosa una roda de fusta a imitació de la que hi ha a Can Font, que volta i que fa circular l'aigua del rierol que inclou l'obra. Va fer una crida a associar-se a l'entitat per poder superar el centenar de socis.
"Una mostra de manresanisme"
L'alcalde Marc Aloy va recordar que és l'exposició més visitada cada any al Centre Cultural el Casino" i la va definir com "una mostra de manresanisme" referint-se al patrimoni que homenatja que encara es conserva. Els va donar l'"enhorabona per la feina" i va desitjar unes bones festes als presents. A la inauguració van assistir els regidors de Junts Ramon Bacardit, Mònica de Llorens i Lluïsa Tulleuda.
Per mirar sense pressa
El pessebre monumental ocupa les arcades d'un pont fet pels artesans que va centrar l'edició de l'any passat i que en aquesta ocasió actua com a teló de fons. Inclou una escena on es veu un tancat per al bestiar amb una barraca de vinya en primer terme i la cova dels dimonis, il·luminada amb llum color vermell; una altra escena amb horts, la roda de fusta i l'aigua de rierol, de la qual se'n sent el soroll; el naixement, una escena amb l'anunciació als pastors i un ramat. Això, per resumir-ho una mica perquè l'obra és plena de detalls que demanen una bona estona d'observació.
I el mateix passa amb els diorames: Pessebre a Setenil de las Bodegas, de Josep Pierola (Manresa); Els Reis fent cami cap al nen Jesús, d'Antoni Piqué (Santpedor); Naixement, d'Àngel Berenguer (Artés), Naixement a la masia, de Josep Maria Millà (Sant Joan de Vilatorrada), Naixement a la Torre de Santa Caterina, de Ferran Pierola (Manresa), amb les muntanyes de Montserrat al fons; L'Àngel ho anuncia als pastors, de Josep Crusellas (Artés), Naixement a la pallissa, de Josep Casas (Calders), Naixement al bosc, de Claudi Casasayas (Manresa), Naixement, de Víctor Berenguer (Artés), en el qual, com en la majoria de diorames, destaca la profunditat i les diferents perspectives de l'escena que saben aconseguir els artesans; Acampats a Sant Miquel, d'Ignasi Segon (Manresa); Naixement, d'Eduard Carbonell (Artés), Nat en una establia, de Domènec Selvas (Igualada); Cercant Posada, de Josep Quintana (Artés), L'anunciació a Maria, de Joan Prat (Santpedor); Els Reis, de Salvador Girbau (Artés); L'Anunciació a Maria, de Josep Maria Xarpell (Sant Martí de Torroella) i Els Reis d'Orient, de Manel Serra (Artés).
Els horaris
L'horari de visita fins al 6 de gener és de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. A més, els diumenges 14, 21, 28 de desembre i 4 de gener estarà obert d'11 a 13.30 h. Els dies 24 i 31 de desembre, l'horari serà de 17.30 a 19.30 h.
L’equip d’aquesta edició ha estat encapçalat per Jaume Larroya com a director i Jordi Muro com a ajudant de direcció. El completen: Claudi Casasayas, Domènec Forns, Domènec Selvas, Josep Maria Laso, Salvador Mallofré, Ignasi Segon, Josep Vázquez i Jaume Vilaseca
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa