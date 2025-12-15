Fem Manresa defensa blindar el català en les contractacions i subvencions municipals
La candidatura proposa incloure clàusules lingüístiques en les licitacions públiques, crear mecanismes de seguiment i control per verificar-ne el compliment i establir un règim de penalitzacions
Considera que "en un context d'hostilitat estructural dels estats espanyol i francès contra la nostra nació, l'Ajuntament té la responsabilitat política i moral d'actuar”
Regió7
Fem Manresa defensarà blindar la llengua en tots els contractes i subvencions atorgats per l’Ajuntament de Manresa. Concretament, ho farà amb una moció que presentarà al ple municipal de desembre, que tindrà lloc aquest dijous, on es proposa incloure clàusules lingüístiques en totes les licitacions públiques de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i empreses municipals, i establir requisits lingüístics explícits en les bases reguladores de les subvencions locals. Amb aquesta mesura, es vol evitar que els diners públics “financin, directament o indirecta, la minorització del català”.
"El consistori no pot ser un agent passiu"
“L'Ajuntament de Manresa gestiona milions d'euros públics que han de servir al bé comú, i això inclou la normalització lingüística”, afirma Fem Manresa. “La llengua catalana no és només un codi de comunicació, també és l'eix de la nostra identitat nacional i una de les eines més potents de què disposem per a la cohesió social i la igualtat d'oportunitats entre tota la classe treballadora, independentment del seu origen”. Per això, la candidatura de l’oposició defensa que el consistori no pot ser un agent passiu davant la situació d’emergència lingüística.
“En un context d'hostilitat estructural dels estats espanyol i francès contra la nostra nació i davant unes dades que alerten de la caiguda de l'ús social del català, l'Ajuntament té la responsabilitat política i moral d'actuar”. Per avançar en aquest sentit, Fem Manresa proposa dues coses. Per una banda, per garantir la igualtat en l’accés als serveis públics i el dret a ser atès en català, introduir clàusules lingüístiques als Plecs de Clàusules Administratives (PCAP) de totes les licitacions públiques que faci l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i empreses municipals. Més enllà de denunciar estructuralment l’aposta habitual de l’administració per externalitzar serveis, apunten que aquesta pràctica no sempre assegura l’atenció en català. Per això, es proposa garantir per contracte que el personal de cara al públic pugui atendre la ciutadania en català; que el català és la llengua de retolació, documentació i comunicació dels serveis; i que les propostes de millora en la formació lingüística del personal del servei es valorin com un mèrit a l’hora d’adjudicar els contractes. “És de mínims que l’Ajuntament exigeixi a les empreses adjudicatàries -siguin empreses públiques o privades mentre hi hagi governs a la ciutat que continuïn apostant per externalitzar serveis- la responsabilitat de formar lingüísticament les seves plantilles, garantint que el lloc de treball esdevingui un espai d'integració sociolaboral i d'arrelament al país”, defensa Fem Manresa.
Requisits lingüístics explícits
Per altra banda, la candidatura proposa establir requisits lingüístics explícits en les bases reguladores de les subvencions que atorga el consistori, posant especial èmfasi en aquelles destinades a àmbits com l’educació en el lleure, l'esport base i la cultura popular. Això, amb l’objectiu d’assegurar la vehicularitat del català com a llengua d'acollida i cohesió en aquests espais de socialització.
Mecanismes de seguiment i control
Per tal que aquestes propostes no quedin en paper mullat, la moció també inclou la creació de mecanismes de seguiment i control per verificar el compliment de les clàusules lingüístiques, establint un règim de penalitzacions per incompliment contractual en cas que es vulnerin els drets lingüístics de la ciutadania en serveis públics externalitzats o activitats subvencionades.
La formació municipalista ja ha fet arribar el text al govern per blindar-ne l’aprovació i execució i insta la resta de forces a no posar-se de perfil. Per a Fem Manresa, votar a favor d'aquesta mesura de mínims és complir la llei i assumir el compromís d’utilitzar els recursos propis per defensar la llengua davant l'ofensiva uniformitzadora de l’Estat espanyol.
