Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
Una furgoneta i un cotxe han xocat per encalç al punt quilomètric 30, en sentit Barcelona
Una furgoneta i un cotxe han xocat per encalç aquest dilluns al matí la C-55, a Manresa. Segons el Servei Català de Trànsit, dues persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb pronòstic lleu a causa de l'accident.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident, que s'ha produït a les 08.07 h. La col·lisió s'ha produït al punt quilomètric 30, en sentit Barcelona.
