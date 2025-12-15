Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa

Una furgoneta i un cotxe han xocat per encalç al punt quilomètric 30, en sentit Barcelona

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Una furgoneta i un cotxe han xocat per encalç aquest dilluns al matí la C-55, a Manresa. Segons el Servei Català de Trànsit, dues persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb pronòstic lleu a causa de l'accident.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident, que s'ha produït a les 08.07 h. La col·lisió s'ha produït al punt quilomètric 30, en sentit Barcelona.

