La Fundació Montepio Manresa-Berga renova el patronat i reforça el seu compromís social i amb la nova mobilitat
Olga Sánchez Ruiz és la nova presidenta i pren el relleu a Llorenç Joanola Foixench
REGIÓ7
La Fundació Privada Montepio Sant Cristòfol Manresa-Berga ha renovat el patronat "amb l’objectiu d’iniciar una nova etapa marcada pel treball en equip, el reforç del seu caràcter social i el compromís amb l’educació viària i la promoció d’una mobilitat més sostenible i segura al territori", afirmen.
Constituïda l’any 2021, la Fundació va néixer amb la voluntat d’impulsar l’activitat social i cultural vinculada a Montepio a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Lluçanès, preservant alhora el llegat històric de l’associació i projectant-lo cap als nous reptes socials i ambientals.
El nou patronat està presidit per Olga Sánchez Ruiz, que pren el relleu a Llorenç Joanola Foixench, a qui la Fundació agraeix la tasca desenvolupada durant el seu mandat. El patronat el formen 11 membres i està integrat per Antoni Daura Jorba, president del Montepio, així com per representants de la Junta de l’entitat, persones de reconegut prestigi en diferents àmbits professionals i socis nomenats per l’assemblea. Es tracta d’un òrgan plural, cohesionat i amb una clara visió d’equip, orientat a generar impacte social positiu al territori.
Eixos estratègics
Aquesta renovació permet a la Fundació consolidar diversos eixos estratègics de futur, entre els quals destaca el reforç del seu paper social i comunitari, així com l’impuls de l’educació i la seguretat viària com a eina de responsabilitat col·lectiva. En aquest sentit, la Fundació promou una nova mirada sobre la norma viària, entesa no com una imposició, sinó com un instrument per cuidar-nos i conviure millor.
Un altre objectiu prioritari és el foment de la cultura de la nova mobilitat, basada en models de desplaçament més sostenibles, compartits, multimodals i elèctrics, que donin resposta als reptes socials, ambientals i de seguretat actuals.
Amb aquesta renovació del patronat, la Fundació Montepio reafirma el seu compromís amb el territori i amb la construcció d’una societat més justa, solidària i ambientalment sostenible.
