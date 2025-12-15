Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Fundació Montepio Manresa-Berga renova el patronat i reforça el seu compromís social i amb la nova mobilitat

Olga Sánchez Ruiz és la nova presidenta i pren el relleu a Llorenç Joanola Foixench

Membres de la Fundació Montepio Manresa-Berga

Membres de la Fundació Montepio Manresa-Berga / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

La Fundació Privada Montepio Sant Cristòfol Manresa-Berga ha renovat el patronat "amb l’objectiu d’iniciar una nova etapa marcada pel treball en equip, el reforç del seu caràcter social i el compromís amb l’educació viària i la promoció d’una mobilitat més sostenible i segura al territori", afirmen.

Constituïda l’any 2021, la Fundació va néixer amb la voluntat d’impulsar l’activitat social i cultural vinculada a Montepio a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Lluçanès, preservant alhora el llegat històric de l’associació i projectant-lo cap als nous reptes socials i ambientals.

El nou patronat està presidit per Olga Sánchez Ruiz, que pren el relleu a Llorenç Joanola Foixench, a qui la Fundació agraeix la tasca desenvolupada durant el seu mandat. El patronat el formen 11 membres i està integrat per Antoni Daura Jorba, president del Montepio, així com per representants de la Junta de l’entitat, persones de reconegut prestigi en diferents àmbits professionals i socis nomenats per l’assemblea. Es tracta d’un òrgan plural, cohesionat i amb una clara visió d’equip, orientat a generar impacte social positiu al territori.

Eixos estratègics

Aquesta renovació permet a la Fundació consolidar diversos eixos estratègics de futur, entre els quals destaca el reforç del seu paper social i comunitari, així com l’impuls de l’educació i la seguretat viària com a eina de responsabilitat col·lectiva. En aquest sentit, la Fundació promou una nova mirada sobre la norma viària, entesa no com una imposició, sinó com un instrument per cuidar-nos i conviure millor.

Un altre objectiu prioritari és el foment de la cultura de la nova mobilitat, basada en models de desplaçament més sostenibles, compartits, multimodals i elèctrics, que donin resposta als reptes socials, ambientals i de seguretat actuals.

Amb aquesta renovació del patronat, la Fundació Montepio reafirma el seu compromís amb el territori i amb la construcció d’una societat més justa, solidària i ambientalment sostenible.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
  2. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  3. Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
  4. La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
  5. Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
  6. «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
  7. Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
  8. Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social

Els últims espeternecs de la borrasca Emilia encenen avisos per pluja i tempestes al litoral mediterrani

Els últims espeternecs de la borrasca Emilia encenen avisos per pluja i tempestes al litoral mediterrani

Homenatge al centenari de Manresa Antonio Vidal Guixaró

Homenatge al centenari de Manresa Antonio Vidal Guixaró

Moeve Futbol Zone 1x05: la jornada, al detall

Moeve Futbol Zone 1x05: la jornada, al detall

12 € de descompte per anar a veure El Venedor de Fum

12 € de descompte per anar a veure El Venedor de Fum

La Fundació Montepio Manresa-Berga renova el patronat i reforça el seu compromís social i amb la nova mobilitat

La Fundació Montepio Manresa-Berga renova el patronat i reforça el seu compromís social i amb la nova mobilitat

L’actor i director Rob Reiner i la seva dona Michele Singer, trobats morts als EUA

L’actor i director Rob Reiner i la seva dona Michele Singer, trobats morts als EUA

Luis Milla: "Vaig anar al banc a pagar la meva clàusula per marxar del Barça al Madrid i Hisenda em va fer una inspecció"

Luis Milla: "Vaig anar al banc a pagar la meva clàusula per marxar del Barça al Madrid i Hisenda em va fer una inspecció"

L’ultra José Antonio Kast serà el pròxim president de Xile després d’escombrar en les eleccions la comunista Jeannette Jara

L’ultra José Antonio Kast serà el pròxim president de Xile després d’escombrar en les eleccions la comunista Jeannette Jara
Tracking Pixel Contents