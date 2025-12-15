Homenatge al centenari de Manresa Antonio Vidal Guixaró
La regidora Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, li va lliurar un obsequi i un ram de flors en nom del consistori
REGIÓ7
La regidora de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina, va visitar divendres passat Antonio Vidal Guixaró per felicitar-lo pel seu centenari. En nom del consistori, li va lliurar un ram de flors i un obsequi. La visita va tenir lloc a la Residència Font dels Capellans, on resideix Antonio. Durant la celebració, va gaudir de la companyia de familiars, amics i professionals del centre, que no van voler perdre's aquest homenatge tan especial.
Antonio Vidal va néixer el 12 de desembre de 1925 a Manresa, al carrer Remei de Dalt, molt a prop de l’hospital de Sant Andreu. És vidu i té una filla. De jove, va treballar com a mecànic reparant camions, i també va exercir com a gestor administratiu en una petita empresa.
Actualment, participa en les activitats de la residència, mira la televisió, especialment concursos com ‘Pasapalabra’, i mostra interès pels cotxes antics i de competició. Sempre ha estat una persona molt vinculada amb la natura i ha tingut una gran afició pels gossos i altres animals, així com per la caça i la pesca.
