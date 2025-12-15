Junts per Manresa denuncia que el govern persisteix en una Zona de baixes Emissions mal fonamentada
El grup municipal ha presentat noves al·legacions a la ZBE i insisteix que s'ha de tornar a replantejar
REGIÓ7
El grup municipal de Junts per Manresa ha anunciat en una nota de premsa que ha presentat noves al·legacions a l’ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), "després que el govern municipal aprovés inicialment una rectificació de la primera proposta, que ja havia hagut de ser retirada".
Junts recorda que aquesta és la segona vegada que el govern de Marc Aloy es veu obligat a reformular la seva proposta de ZBE, un fet que evidencia "una gestió erràtica,
improvisada i sense un criteri tècnic sòlid. La rectificació aprovada al setembre suposa una reculada clara respecte de la proposta inicial, confirmant que l’enfocament original
era desproporcionat i inadequat per a la realitat de Manresa, tot i que el govern no ho hagi reconegut públicament".
En aquest sentit, el president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, ha afirmat que «aquesta ZBE és el resultat d’un govern que primer anuncia a bombo i plateret una
proposta de màxims i després, davant la realitat, recula sense assumir errors ni responsabilitats».
Errors greus
Malgrat la rectificació, les noves al·legacions de Junts, recollides en un document de 17 pàgines, conclouen que el Projecte Tècnic que sustenta l’ordenança "manté errors
estructurals importants que obliguen a replantejar la proposta. El més greu és que es continua justificant la implantació de la ZBE a partir de dades de qualitat de l’aire
obtingudes a l’estació de la plaça Espanya, situada a només 25 metres de la principal parada de busos interurbans, un punt clarament no representatiu de la qualitat de l’aire
del conjunt de la ciutat".
Tot i aquest biaix, segons Junts, les dades mostren que Manresa compleix àmpliament els límits legals i se situa entre les ciutats amb millor qualitat de l’aire de Catalunya, "fet que desmunta el relat d’emergència ambiental utilitzat pel govern".
Afirmacions falses
Junts també denuncia afirmacions "objectivament falses del Projecte Tècnic, com ara situar Manresa entre les ciutats més contaminades del país, així com errors en el
cronograma, en la caracterització del parc mòbil, equiparant Manresa a l’àrea metropolitana, i en l’avaluació real dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics".
Un altre dels punts clau de les al·legacions és la "manca total d’una avaluació rigorosa de l’impacte econòmic i de mobilitat. La proposta no quantifica quants vehicles es veuran afectats, ni analitza l’impacte sobre el comerç, la restauració i els serveis d’una ciutat que exerceix de capital de la Catalunya Central. Especialment greu és la inclusió, en una segona fase, del tram central de la carretera de Vic i Cardona, la via amb més trànsit de la ciutat, sense preveure què passarà amb els vehicles desviats ni quin impacte tindrà això sobre les vies alternatives".
El govern traspassa la responsabilitat a la ciutadania
Junts critica que el govern pretengui implantar la ZBE sense haver fet els deures previs: no existeix una xarxa suficient d’aparcaments dissuasius, els punts de recàrrega són
insuficients i no s’ha reforçat el transport públic, tot i que aquestes actuacions estan previstes al mateix Pla de Mobilitat Urbana aprovat pel govern. Sobre aquest punt,
Ramon Bacardit ha estat contundent: «no es pot exigir sacrificis a la ciutadania mentre el govern incompleix les infraestructures i mesures prèvies que ell mateix va aprovar; això no és transició ecològica, és traspassar la responsabilitat als veïns».
Conclusió
Per tot plegat, Junts per Manresa considera que la nova ordenança continua sent desproporcionada, mal fonamentada i jurídicament feble, i reclama que es corregeixin els errors detectats, es refaci el Projecte Tècnic amb dades representatives i una diagnosi ajustada a la realitat de la ciutat, i que es posposi l’entrada en vigor de la ZBE fins que el govern compleixi prèviament amb les infraestructures i mesures necessàries.
Junts subratlla que és l’únic grup municipal que ha presentat al·legacions tant a la primera com a la segona proposta, exercint una oposició rigorosa i responsable davant
d’una ordenança que considera mal plantejada i perjudicial per al futur de Manresa.
