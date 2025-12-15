Llums i ombres a l’enllumenat de Nadal a Manresa
El pressupost municipal ha passat de 19.000 a 150.000 euros en tres anys; s’han il·luminat dues de les principals entrades i sortides de Manresa, però a la rotonda de Prat de la Riba, la més gran, la decoració és a les fosques
Manresa celebrarà les festes de Nadal amb la inversió més elevada fins ara pel que fa a l’enllumenat nadalenc que paga l’Ajuntament. Enguany, hi destina 150.000 euros, 50.000 més que l’any passat i 131.000 més que fa tres anys. A banda de la xifra, la novetat d’enguany és que dues de les vies d’entrada i sortida més importants de la capital del Bages, la carretera de Vic i la de Cardona, estan il·luminades senceres.
Hi ha algun però. L’enllumenat de la plaça de Prat de la Riba pràcticament no ha funcionat cap dia i l’element estrella a la plaça de Neus Català i Pallejà no té l’impacte ni l'atractiu d’altres anys.
A la carretera de Cardona, que és el primer Nadal que té llums, la decoració comença a la Font de Neptú, a l’altura del Pont Nou, fins a l’altra punta del carrer. Pel que fa a la carretera de Vic, mentre que en anys anteriors s’havia il·luminat algun tram per encàrrec del comerç del sector, enguany arriba fins al Pont de Ferro. La rotonda de Prat de la Riba, com s’ha dit, està a les fosques. A la de la Bonavista, el llaç que la decora ha fallat algun dia.
Tres arbres lluminosos
Com a elements nadalencs destacats, enguany hi ha tres arbres lluminosos de dotze metres d’altura a la plaça Major, a la de Neus Català i a la de Sant Domènec que es poden travessar pel mig per fer-s’hi fotos. La Plana de l’Om ha quedat especialment lluïda i, per part de l’Ajuntament, també hi ha il·luminació al passeig de la República, al primer tram del Passeig, en fanals del voltant de la plaça de la Creu (on passava tot sovint que els elements que posaven al mig de la rotonda acabaven vandalitzats, com els rens lluminosos de l’any passat) i a la del Mil·lenari; a la part inferior del Pont Vell i a l’edifici del Casino. Al Pont Vell, a la Font de Neptú i al Casino l’enllumenat consisteix en tires de llums led.
Sense llums al carrer Barcelona
L’Associació de Comerciants del carrer Barcelona ha decidit destinar el pressupost a posar fil musical al carrer i a organitzar altres activitats nadalenques. Enguany, per tant, en aquest vial no hi ha llums de Nadal. Al Barri Antic hi ha diversos vials amb enllumenat gràcies a les respectives associacions de botiguers, igual que al carrer de Carrió i al d’Àngel Guimerà, amb un «Bones Festes» tocant a la Muralla i llums a la part de la prolongació. També a una banda de la Muralla del Carme i al segon tram del Passeig fins a plaça Espanya on, a més a més, comerç del sector hi suma els guarniments en les façanes dels negocis, alguns dels quals amb llums inclosos. No és l’únic lloc on passa.
Un punt i a part mereix la col·laboració ciutadana en balcons i finestres. Sens dubte, n’hi ha de més i menys inspirades, però tot ajuda a afegir claror als carrers en una època en què té un paper valuós.
