Manresa obliga a dur casc i armilla reflectant als conductors de patinets elèctrics
L’equip de govern porta al Ple de dijous la nova ordenança de bicicletes i vehicles de mobilitat personal per reforçar la seguretat viària
REGIÓ7
Manresa és una de les primeres ciutats mitjanes de Catalunya que actualitza el seu marc normatiu de bicicletes i vehicles de mobilitat personal arran de la nova regulació estatal. L'Ordenança de Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) estableix normes, com el casc i l'armilla reflectant obligatoris per als conductors de patinets, la limitació de velocitat i la prohibició de circular per voreres, busquen reduir la sinistralitat i protegir els col·lectius vulnerables a la ciutat.
L'equip de govern la portarà al Ple de dijous per a la seva aprovació inicial. Si el Ple l’aprova, hi haurà un període d'exposició pública de 30 dies durant el qual la ciutadania podrà formular al·legacions.
Els requisits
La nova ordenança regula els requisits tècnics mínims per circular, com llums homologades, elements reflectants, timbre i sistema de frenada i, com s'ha dit, fixa l’obligatorietat del casc per als usuaris de patinets, així com l’ús d’armilla reflectant per garantir la visibilitat. El text determina també els espais de circulació i la velocitat a la qual podran circular en cadascun d’aquests.
L’ordenança estableix que els patinets no podran circular per les illes de vianants, on només s’hi podrà transitar desmuntat. Només en els casos en què la senyalització específica d’un d’aquests vials ho autoritzi expressament, s’hi permetrà la circulació. Pel que fa a les zones de vianants compartides amb vehicles, s’hi podrà circular en tots dos sentits, sempre amb la velocitat limitada que s’hi determini.
Es prohibeix la circulació per voreres i espais reservats a vianants, tal com ja es preveu a la vigent Ordenança Municipal de Mobilitat, excepte per a menors de 12 anys acompanyats. L’ordenança regula igualment l’estacionament, evitant que els vehicles interfereixin en la mobilitat de vianants o en serveis públics, i preveu la retirada del vehicle en cas de risc, abandonament o afectació al domini públic.
El text recull el règim sancionador per les infraccions tipificades en lleus, greus i molt greus, amb multes d’entre 100 i 500 euros, i fins a 1.000 euros en casos d’alcoholèmia reiterada. També s’hi inclou un règim transitori que adapta la normativa als calendaris estatals d’exigència del certificat de circulació dels VMP, així com condicions específiques per a flotes de lloguer i activitats econòmiques que utilitzen aquests vehicles, que hauran de disposar d’identificació, registre i assegurança de responsabilitat civil.
Adapta la normativa
Amb aquesta mesura, Manresa adapta la normativa local a les darreres modificacions estatals i europees i, segons l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem, "es posiciona com una de les primeres ciutats mitjanes de Catalunya que actualitza el seu marc normatiu arran de la nova regulació estatal". En nota de premsa assegura que "aquest pas reafirma el compromís del consistori amb l’adaptació de l’espai urbà a la nova realitat de la mobilitat personal i amb la millora de la convivència a l’espai públic".
La nova ordenança entrarà en vigor un cop completats els tràmits d’aprovació i publicació oficial. El govern municipal impulsarà, a més, una campanya de difusió i sensibilització a través de canals municipals, amb l’objectiu que la ciutadania conegui les noves normes i en faci un ús responsable.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social