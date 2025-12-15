Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Presentació del projecte guanyador del concurs per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica de la Casa Lluvià de Manresa

L’acte comptarà amb la presència dels arquitectes Alejandro Caballero i Guillem Elvira, autors de la proposta

Imatge del projecte guanyador d'Alejandro Caballero i Guillem Elvira

Imatge del projecte guanyador d'Alejandro Caballero i Guillem Elvira / CaballeroElviraUTE

Regio7

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) presentarà el proper 18 de desembre, a les 18 h, el projecte “Avantsala a través”, guanyador del concurs per a la reforma de la Casa Lluvià, seu institucional del COAC a Manresa. La intervenció té com a objectius principals la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’aquest edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

L’acte comptarà amb la presència dels arquitectes Alejandro Caballero i Guillem Elvira, autors de la proposta, que explicaran les claus del projecte i el procés que ha conduït a la seva elecció. Paral·lelament, també hi haurà una exposició amb totes les propostes presentades al concurs, oberta al públic assistent.

El jurat del concurs va destacar d’aquest projecte la seva innovació, la sensibilitat envers el valor històric i patrimonial de l’edifici i la seva capacitat per aportar solucions funcionals a les necessitats actuals.

El treball posa el focus en l’ampliació de l’aforament i la modernització de la sala polivalent, situada a la planta soterrani, i la centralització i millora dels accessos, concentrant en un únic punt l’entrada a la sala i a la Casa Lluvià a través del pati central.

Millorar l'ús públic

Aquestes actuacions permetran millorar l’ús públic de l’equipament i reforçar-lo com a espai de dinamització cultural i arquitectònic.

L’Ajuntament de Manresa, propietari de l’immoble, ha estat un agent clau en el desenvolupament del concurs impulsat per la Demarcació del COAC i en la definició del futur de la Casa Lluvià, reforçant així la col·laboració institucional per preservar i revitalitzar aquest edifici emblemàtic del centre de la ciutat.

Amb la presentació del projecte, la Demarcació s’acomiada temporalment de l’actual sala d’exposicions i conferències. L’inici de les obres donarà pas a una remodelació profunda que permetrà renovar la imatge dels espais i adequar-los a les noves necessitats, tot garantint l’accessibilitat universal i l’aplicació de criteris d’eficiència energètica.

Aquest serà un acte de caràcter informatiu i obert al públic, amb la voluntat d’apropar l’arquitectura a la ciutadania i mostrar com es transformarà la Casa Lluvià durant els pròxims mesos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
  2. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  3. Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
  4. La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
  5. Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
  6. «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
  7. «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
  8. Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024

Joan Parcerisa relleva Xavier Castellana al capdavant d’ERC Solsonès

Joan Parcerisa relleva Xavier Castellana al capdavant d’ERC Solsonès

La golejada del Covisa Manresa juvenil contra el Barça (5-1) permet al Sala 5 Martorell empatar en el lideratge

La golejada del Covisa Manresa juvenil contra el Barça (5-1) permet al Sala 5 Martorell empatar en el lideratge

Fem Manresa defensa blindar el català en les contractacions i subvencions municipals

Fem Manresa defensa blindar el català en les contractacions i subvencions municipals

Dos robatoris en domicilis de Casserres amb minuts de diferència: el Berguedà ja acumula cinc casos el darrer mes

Dos robatoris en domicilis de Casserres amb minuts de diferència: el Berguedà ja acumula cinc casos el darrer mes

La xocolata feta a Moià escala posicions: Pastisseria Àger guanya el seu primer or als Academy of Chocolate Awards, a més d'una plata i tres bronzes

La xocolata feta a Moià escala posicions: Pastisseria Àger guanya el seu primer or als Academy of Chocolate Awards, a més d'una plata i tres bronzes

Presentació del projecte guanyador del concurs per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica de la Casa Lluvià de Manresa

Presentació del projecte guanyador del concurs per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica de la Casa Lluvià de Manresa

Detingut el fill mitjà de l'actor Rob Reiner com a sospitòs de la seva mort

Detingut el fill mitjà de l'actor Rob Reiner com a sospitòs de la seva mort

Manresa reconeixerà aquest dimarts la trajectòria de Joan Morros amb la Medalla al Mèrit Cultural

Manresa reconeixerà aquest dimarts la trajectòria de Joan Morros amb la Medalla al Mèrit Cultural
Tracking Pixel Contents