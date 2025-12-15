Presentació del projecte guanyador del concurs per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica de la Casa Lluvià de Manresa
L’acte comptarà amb la presència dels arquitectes Alejandro Caballero i Guillem Elvira, autors de la proposta
Regio7
La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) presentarà el proper 18 de desembre, a les 18 h, el projecte “Avantsala a través”, guanyador del concurs per a la reforma de la Casa Lluvià, seu institucional del COAC a Manresa. La intervenció té com a objectius principals la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’aquest edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
L’acte comptarà amb la presència dels arquitectes Alejandro Caballero i Guillem Elvira, autors de la proposta, que explicaran les claus del projecte i el procés que ha conduït a la seva elecció. Paral·lelament, també hi haurà una exposició amb totes les propostes presentades al concurs, oberta al públic assistent.
El jurat del concurs va destacar d’aquest projecte la seva innovació, la sensibilitat envers el valor històric i patrimonial de l’edifici i la seva capacitat per aportar solucions funcionals a les necessitats actuals.
El treball posa el focus en l’ampliació de l’aforament i la modernització de la sala polivalent, situada a la planta soterrani, i la centralització i millora dels accessos, concentrant en un únic punt l’entrada a la sala i a la Casa Lluvià a través del pati central.
Millorar l'ús públic
Aquestes actuacions permetran millorar l’ús públic de l’equipament i reforçar-lo com a espai de dinamització cultural i arquitectònic.
L’Ajuntament de Manresa, propietari de l’immoble, ha estat un agent clau en el desenvolupament del concurs impulsat per la Demarcació del COAC i en la definició del futur de la Casa Lluvià, reforçant així la col·laboració institucional per preservar i revitalitzar aquest edifici emblemàtic del centre de la ciutat.
Amb la presentació del projecte, la Demarcació s’acomiada temporalment de l’actual sala d’exposicions i conferències. L’inici de les obres donarà pas a una remodelació profunda que permetrà renovar la imatge dels espais i adequar-los a les noves necessitats, tot garantint l’accessibilitat universal i l’aplicació de criteris d’eficiència energètica.
Aquest serà un acte de caràcter informatiu i obert al públic, amb la voluntat d’apropar l’arquitectura a la ciutadania i mostrar com es transformarà la Casa Lluvià durant els pròxims mesos.
