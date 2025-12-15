Dos programes de la Fundació Montepio adreçats a conductors joves i sènior, Premi Simeó Selga
El guardó del Rotary Club Manresa-Bages, dotat amb 6.000 euros, permetrà millorar la seguretat viària i promoure una mobilitat més responsable i sostenible per a totes les persones del territori
Es lliurarà en el marc de l’espectacle Per fi Sol, de Carles Sans, ex-Tricicle, que se celebrarà el 18 de gener al Teatre Kursaal i que ja té les entrades a la venda
La Fundació Montepio de Conductors ha desenvolupat dues propostes específiques per atendre les necessitats dels col·lectius que presenten més vulnerabilitat a l'hora de conduir, els joves i els de més edat. Els dos programes han resultat guanyadors del Premi Simeó Selga Ubach d’enguany, després de les deliberacions del jurat. El guardó l'atorga el Rotary Club de Manresa-Bages.
Conductàlia i Recondueix s’adrecen a públics diferents i, alhora, són complementàries. Conductàlia és una proposta innovadora per a joves que combina emoció, teatre i testimoniatge real. Aquesta metodologia transformadora impacta profundament en la percepció del risc i afavoreix canvis de conducta efectius. El projecte aborda de manera directa problemàtiques actuals com els perills de les distraccions al volant, incloent-hi l’ús de telèfon mòbil, el consum d’alcohol i drogues, la velocitat i la impulsivitat juvenil o la percepció errònia del risc. Combina rigor pedagògic, impacte emocional i compromís social per generar un aprenentatge significatiu, amb l’objectiu de reduir l'accidentalitat juvenil i enfortir els valors de responsabilitat, consciència i ciutadania.
Per la seva banda, Recondueix és un programa dirigit a persones sènior que ofereix actualització en normativa de circulació, nova mobilitat urbana i ús del transport públic, amb l’objectiu de reforçar la confiança i garantir una mobilitat segura i autònoma en un entorn de canvi constant. Reforça la confiança i la seguretat de les persones grans en la mobilitat quotidiana, aporta coneixement per reduir riscos i fomenta opcions de desplaçament més sostenibles. Aquesta iniciativa contribueix directament a una mobilitat més inclusiva, segura i responsable a la comarca.
Un lliurament amb segell Tricicle
El Premi Simeó Selga culminarà amb un espectacle protagonitzat per Carles Sans, l’ex-Tricicle, que presentarà Per fi Sol. Després de quaranta anys en silenci, Carles Sans explica anècdotes professionals i personals ocurrents i divertides viscudes durant la seva trajectòria amb el Tricicle. Confessions tan sorprenents com que abans de convèncer als seus socis de formar una companyia es va interessar per les seves parelles (les parelles d’ells), o sobre com va aconseguir superar la seva última colonoscòpia mentre la doctora li parlava de Tricicle. Ens explica també la primera vegada que els seus pares el van veure actuar amb el Joan i el Paco en un cafè teatre de Barcelona, o quan els van llepar l’orella quan van ser al Japó, i del memorable ridícul que va fer en un jumbo quan tenia pànic a volar.
Un espectacle que explica els secrets d’una companyia molt estimada que ha fet rècord de públic allà on ha anat.
Més de 20 anys fent costat
Després de 23 edicions, el Premi Simeó Selga és un guardó que compta amb una àmplia trajectòria i reputació. Gràcies al certamen, en edicions anteriors han fet realitat els seus projectes Ampans, l’Associació de la Lluita Contra el Càncer de Manresa, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, el CB i Unió Manresana, l’Associació Misteriosa Llum, l’ONG Arc de la Solidaritat, la Residència de Navarcles, els Tallers Musicals d’Avinyó, el Banc dels Aliments de Manresa, l’Associació síndrome d’Asperger de la Catalunya Central, l’Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords-ARANS, la Comunitat de Sant Egidi, Els Carlins, #Invulnerables, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès -en dues ocasions-, la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa, el Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, Cultura del Bé Comú i La Codornella, el Club Natació Manresa i els alumnes del cicle formatiu d’Integració Social de l’Escola Montserrat i la FEDAC Manresa.
Reconeixement a Simeó Selga
Simeó Selga Ubach (Manresa, 1914-2010) va ser un dels manresans més destacats del segle XX i inicis del XXI. La seva llarga trajectòria i el compromís amb la família, les persones, la llengua i el país li van fer desplegar una intensa activitat en molts diversos àmbits, entre els quals la pediatria i l’assistència sanitària, la pedagogia, la dinamització social i cultural, la política, les tradicions i el folklore, les arts i les lletres, la història i el patrimoni cultural.
El Rotary Club de Manresa dedica a aquest pediatre manresà el premi en reconeixement al seu activisme cívic, social, cultural i polític.
