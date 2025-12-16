Althaia explora la relació entre cervell, ment i cos
Un centenar de professionals participen en una jornada sobre neurociència a Manresa
Comprendre millor la connexió entre cervell, ment i cos, posant el focus en un tema emergent com és la relació entre la microbiòtica intestinal i el cervell de les persones. Aquest va ser l’eix de la primera edició de la jornada Cognició i Salut que va organitzar recentment el servei de Neurologia de la Fundació Althaia. La trobada va reunir a Manresa un centenar de professionals de la salut de diferents especialitats.
La jornada va constar de dues taules sobre neurociència, disciplina que estudia científicament el sistema nerviós que en els últims anys ha ampliat el seu abast per incloure diferents enfocaments. Així, si inicialment estava vinculada a la biologia i la neurologia, ara integra coneixements d’altres disciplines, com la psicologia, la psiquiatria, la física, l’educació i la filosofia.
Les intervencions
La primera taula va comptar amb tres intervencions. Va obrir el bloc la conferència inaugural “Xarxes neuronals. Segregació i diàleg per recrear la realitat”, a càrrec de Javier Pagonabarraga Mora, neuròleg de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut de Recerca Sant Pau. Pagonabarraga va parlar sobre xarxes neuronals, és a dir, com grups de neurones connectades entre elles estableixen connexions en xarxa i com és aquesta comunicació.
A continuació, Javier Santos Vicente, cap clínic de Gastroenterologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i responsable del Grup de Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron, va parlar d’un tema emergent com és l’eix intestí-cervell.
En els darreres temps s’ha avançat en l’estudi de la comunicació bidireccional que hi ha entre la microbiota intestinal i el cervell de les persones. En la ponència es va posar èmfasi en com desequilibris d’aquest eix podrien explicar el desenvolupament de certes malalties neurològiques degeneratives i el seu paper en la salut mental.
La tercera intervenció va anar a càrrec de Ruth Carpio Garcia, psicòloga especialitzada en psicooncologia, mindfulness i compassió de l’Hospital Clínic de Barcelona. Va abordar els beneficis de les intervencions basades en mindfulness com a eina per millorar la salut física i mental.
Autisme i cloenda
El segon bloc va començar amb la intervenció virtual de Laurent Mottron, psiquiatre, investigador en neurociència cognitiva i professor de la Universitat de Mont-real, al Canadà, que va presentar una actualització dels nous models i conceptes sobre l’autisme.
La jornada es va cloure amb la conferència de Javier Sánchez Cañizares, teòleg i físic, professor titular de la Universitat de Navarra i investigador principal a l’Institute for Culture and Society (ICS). En la seva intervenció va explorar com determinats conceptes de la física quàntica poden contribuir a una millor comprensió de l’entitat ment-cervell i dels processos cognitius.
Aquesta jornada, que va comptar amb la participació de professionals de diverses disciplines com neuròlegs, digestòlegs, psicòlegs i psiquiatres, és un exemple de com la ciència evoluciona cap a la interdisciplinarietat. Segons Althaia, també va evidenciar el compromís de la fundació sanitària i assistencial a treballar segons les evidències científiques més recents.
