El Carter Reial torna a Viladordis per recuperar una tradició nadalenca històrica del barri
S’emmarca dins les accions comunitàries que impulsa el barri per mantenir viu el seu esperit rural, participatiu i familiar
REGIÓ7
Una iniciativa de l’Associació de Veïns i Veïnes de Viladordis amb el suport del Casal de Viladordis viurà aquest Nadal un moment molt especial amb el retorn del Carter Reial, una tradició molt estimada que s’havia perdut amb el pas dels anys i que enguany es recupera gràcies a la iniciativa de l’Associació de Veïns i Veïnes de Viladordis (AAVV), amb el suport del Casal de Viladordis.
La cita serà el dissabte 20 de desembre, a les 12 del migdia, a l’hora del vermut, quan el Carter Reial farà un recorregut pel barri amb un vehicle molt peculiar i arribarà al Casal
de Viladordis per recollir les cartes dels infants —i també dels no tan infants— del barri.
També es podrà gaudir fins a les 14h del ja consolidat re-vermut del Casal per aquells que ho vulguin.
Esperit comunitari
L’activitat vol tornar a omplir Viladordis de màgia, il·lusió i esperit comunitari, posant en valor les tradicions populars que formen part de la identitat del poble. Des de l’organització s’anima a tots els veïns i veïnes, joves i grans, a participar-hi i a portar les seves cartes amb els desitjos per als Reis d’Orient.
A més, l’AV fa una crida a totes les cases del barri perquè engalanin balcons i façanes, amb l’objectiu que Viladordis llueixi com mai i s’ompli de l’ambient nadalenc.
“Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de recuperar tradicions que fomenten la trobada, la il·lusió i el sentiment de comunitat entre veïns i veïnes”, expliquen des de l’AAVV Viladordis.
L’activitat és oberta a tothom i s’emmarca dins les accions comunitàries que impulsa el barri per mantenir viu el seu esperit rural, participatiu i familiar.
