Desarticulat a Manresa un grup criminal especialitzat en robar motocicletes per vendre’n les peces
Es van detenir tres homes i es van localitzar més de seixanta paquets amb material robat en un garatge de la ciutat
Regió7
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal que robava motocicletes a l’àrea metropolitana de Barcelona i les desmuntava en un garatge de Manresa per vendre’n les peces. L’operació s’ha saldat amb la detenció de tres homes, d’entre 23 i 31 anys, i la localització de més de seixanta paquets amb peces corresponents a sis motocicletes sostretes.
La investigació, a càrrec de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Manresa, es va iniciar a finals de setembre, arran de la denúncia del robatori d’una motocicleta a Barcelona que posteriorment havia estat vista a Manresa. Les primeres indagacions van permetre als agents detectar l’existència d’un garatge on presumptament s’emmagatzemaven vehicles robats.
A mesura que avançava la investigació, els mossos van confirmar que es tractava d’un grup organitzat dedicat a la sostracció de motocicletes estacionades a la via pública. El modus operandi consistia a robar els vehicles a diversos municipis de l’àrea metropolitana, carregar-los en una furgoneta i traslladar-los fins a Manresa.
El grup actuava de manera estructurada i amb rols diferenciats. Mentre una part dels integrants s’encarregava dels robatoris i del transport de les motocicletes, la resta les desmuntava en un garatge, on les peces eren embalades per a la seva posterior distribució i venda al mercat il·legal.
El 10 de desembre, els Mossos d’Esquadra van detenir dos dels presumptes membres del grup i van dur a terme una entrada i escorcoll al garatge investigat. A l’interior hi van localitzar dos trasters: un habilitat com a taller de desballestament i un altre on s’emmagatzemaven més de seixanta paquets amb peces de motocicleta, preparades per a la seva comercialització.
L’endemà, l’11 de desembre, els agents van detenir un tercer integrant del grup. Tot i això, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Els tres detinguts van passar a disposició judicial el 12 de desembre davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, acusats dels delictes de robatori i furt d’ús de vehicles, receptació i pertinença a grup criminal.
