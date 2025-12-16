Els pastorets el Born i la Plana animaran el cap de setmana en els dos vials de Manresa
L'associació de comerciants organitza diverses activitats familiars, tant dissabte com diumenge, que inclouran música amb Laura Luceño i jocs, balls, màgia i conte de Nadal amb una Elfa
"Per Nadal, vine al Born". Amb aquest lema, l'Associació de comerciants del Born i la Plana de l'Om organitza, aquest cap de setmana, 20 i 21 de desembre, diverses activitats nadalenques pensades per a tota la família. Inclouran la visita del Born i la Plana, dos pastorets divertits i entranyables.
Aquest dissabte 20 de desembre, de les 11 del matí a la 1 del migdia, els pastorets el Born i la Plana visitaran els dos vials. De les 6 de la tarda a les 8 del vespre hi haurà actuació musical en directe i a la carta a càrrec de Laura Luceño.
També hi seran els pastorets
Diumenge 21 de desembre al matí hi tornarà a haver els pastorets als quals donen nom el carrer del Born i la Plana de l'Om i, a la tarda, de 5 a 8, l'Elfa de Nadal arribarà al Born amb animació infantil amb la Idoia amb jocs, balls i màgia i, a les 6 i a les 7 de la tarda, conte de Nadal. L'Elfa més entremaliada de Lapònia busca pel carrer del Born i a la Plana de l'Om les campanes de la família Noel i demanarà als nens i nenes que l'ajudin a trobar-les.
Amb aquestes activitats ja són dos els sectors comercials de Manresa que organitzen activitats per les festes de Nadal. L'altre és el carrer d'Àngel Guimerà que, entre altres, té un tió i unes bústies per tirar-hi les cartes adreçades als Reis d'Orient.
