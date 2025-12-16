Junts per Manresa reclama un itinerari segur per a vianants que uneixi Les Cots amb la zona comercial dels Dolors
La connexió és pràcticament inexistent a causa de la configuració viària de la Pujada Roja
REGIÓ7
El Grup Municipal de Junts, presentarà una moció al Ple de l’Ajuntament de Manresa per reclamar que es resolgui definitivament la manca de connexió segura per a vianants entre el barri de Les Cots i la zona dels Dolors, un espai que avui concentra una part important de l’oferta comercial de la ciutat.
Segons la moció registrada pel president del grup, Ramon Bacardit, la situació actual és “absolutament precària i fa dècades que els veïns reclamen una alternativa segura per anar caminant a la resta de la ciutat. Avui dia, l’accés només es pot fer per camins estrets, sense protecció i compartits amb vehicles, com el camí de les Cots o el camí dels Tovots”.
Configuració viària
Tot i que el barri de Les Cots es troba a pocs metres de diversos punts de venda d’alimentació i serveis situats als Dolors, la connexió és pràcticament inexistent a causa de la configuració viària de la Pujada Roja, que actua com una barrera física. Aquesta manca d’accessibilitat obliga els veïns a fer desplaçaments llargs, insegurs i poc pràctics per cobrir necessitats tan bàsiques com la compra diària.
La moció planteja dues propostes concretes:
- Encarregar un estudi d’alternatives per crear una connexió de vianants entre Les Cots i els Dolors, incloent-hi una opció amb una passera elevada que uneixi el camí dels Tovots amb els Dolors amb un màxim de 6 mesos.
- Presentar els resultats de l’estudi als veïns en un termini màxim de sis mesos.
Junts considera que arriba el moment de donar una resposta real a una reivindicació històrica i que garantir un accés segur i digne és una qüestió de cohesió urbana, equitat territorial i mobilitat bàsica.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca