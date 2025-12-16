Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis

El vesper és molt amunt i un veí de la zona informa amb sorpresa que va alertar els Agents Rurals de la seva presència, pel fet que és una espècie invasora, i que li van dir que, si no és a prop de persones, no cal eliminar-lo

El niu de vespa asiàtica en un arbre a la carretera de Viladordis de Manresa

El niu de vespa asiàtica en un arbre a la carretera de Viladordis de Manresa / Arxiu particular

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

La presència d'un niu de vespa asiàtica en un arbre que hi ha al costat de la carretera de Viladordis, al terme de Manresa, té preocupats veïns que hi passen pel costat cada dia. El niu és al capdamunt de l'arbre, de manera que si no és amb una grua no s'hi arriba. Al costat de la carretera hi ha horts i és per això hi ha qui s'ha fixat en la seva presència.

El veí que ho ha denunciat explica que ho va fer saber als Agents Rurals i que la resposta que li van donar no va ser l'esperada. "Em va sorprendre perquè els apicultors que conec posen uns paranys per a vespes asiàtiques a tot el perímetre de les caixes d'abelles per evitar que proliferin i, en canvi, la resposta que van donar és que, com que no és a prop de persones, ja no cal eliminar-lo".

El niu que hi ha en un arbre al costat de la carretera de Viladordis

El niu que hi ha en un arbre al costat de la carretera de Viladordis / Gemma Camps

Cada cop més avisos

No és el primer niu de vespa asiàtica que es detecta a Manresa. De fet, cada cop hi ha més avisos. Tal com va informar aquest diari l'any passat, de l'únic avís per la presència d'aquest insecte que l'Ajuntament va rebre l'any 2021 i els tres del 2022, el 2024 va passar a una trentena.

Al Poal i a la Fàbrica Vermella

El mes passat, Regió7 va informar sobre la presència d'un niu de vespa asiàtica (Vespa Velutina) al sector del Poal de Manresa, en una propietat situada al costat d'un camí de terra paral·lel a l'eix transversal, una ubicació que recorda molt la del niu de la carretera de Viladordis. Al cap de pocs dies, es va alertar sobre un altre niu, en aquest cas just a sota el balcó d'un dels habitatges de la Fàbrica Vermella que queda a sobre d'una finestra del pis inferior.

Un niu fotografiat el gener del 2022 en un plàtan del Parc del Cardener, prop del Pont Nou, a Manresa

Un niu fotografiat el gener del 2022 en un plàtan del Parc del Cardener, prop del Pont Nou, a Manresa / Arxiu/Florenci Vallès/ICHN

Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius: els primaris, que són més petits i resguardats de la pluja, i els secundaris, en aquest cas molt més grans i generalment en un lloc elevat, però que també es poden trobar a nivell de terra. Per tal d’evitar el risc de picades, es recomana eliminar els nius mitjançant una empresa especialitzada:

  • Si es troba en un edifici privat, cal que la propietat contracti el servei a una empresa de control de plagues.
  • Si es detecta a la via pública o en espais que poden suposar un perill, com en escoles bressol, etc., cal informar a l’ajuntament corresponent, que se’n farà càrrec.

En qualsevol cas, es recomana utilitzar l’aplicació mòbil SITMUNcat Vespa asiàtica per introduir les dades de nius detectats.

Per a informació de més detall sobre els protocols d’actuació es pot consultar el document Protocols d’actuació i de seguiment de la vespa asiàtica.

Una vespa asiàtica fotografiada a Les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, el 2018

Una vespa asiàtica / Arxiu/Jordi Badia/ICHN

Va arribar a Europa el 2004

Com s'ha dit, la vespa asiàtica és una espècie invasora que va arribar a Europa pel port de Marsella l’any 2004. Les abelles asiàtiques combaten col·lectivament la vespa asiàtica quan s’acosta al seu rusc envoltant-la d’un eixam dens; l’aleteig de tantes abelles juntes arriba a provocar la mort de la vespa per calor i asfíxia. Les abelles de la mel europees no coneixen ni practiquen aquesta estratègia, amb la qual cosa moren capturades d’una en una per la vespa asiàtica.

Solucions poc eficaces

Les actuacions per frenar l’expansió de la vespa asiàtica han consistit en la instal·lació de trampes de captura que s’han demostrat poc selectives i poc eficaces, i en la destrucció dels nius per mitjans mecànics o disparant-los cartutxos d’insecticida. Malgrat els bons propòsits, no s’ha aconseguit aturar l’expansió de la vespa asiàtica que, en l'inici de la dècada del 2020 i provinent del nord-est, ja estava plenament instal·lada a les comarques de Bages i Moianès.

És una vespa tan gran com la vespa terrera o carnissera (Vespa crabro), la més gran de les vespes autòctones a Europa. Tota ella és de color negre, exceptuant el quart segment abdominal ataronjat i les potes que, de la meitat en avall, són de color groc. La varietat nigritorax, però, té l’abdomen completament negre. Com a la resta de vespes, hi ha diferències morfològiques entre la reina, que mesura 3,5 cm; les obreres, d’uns 2,5 cm, i els mascles o vagarros. (Font: El medi natural del Bages i Moianès/Institució Catalana d'Història Natural).

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents