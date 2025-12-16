Sant Andreu Salut de Manresa construeix peces de carn, peix i fruita amb aliments triturats per ajudar pacients amb dificultats per empassar
Utilitza motlles per reproduir la forma original del menjar i així contribuir a que persones amb disfàgia se sentin millor
Alta cuina, però no d'estrella Michelin sinó pel premi a la sensibilitat que es mereix. A la cuina de la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa es practica la deconstrucció a la inversa: es construeix peces de verdura, carn, peix i fruita amb aliments triturats. No és un caprici. Es fa per ajudar pacients amb dificultats per empassar sòlids.
La Fundació Sant Andreu Salut ha ideat un nou sistema de presentació dels àpats destinats a persones amb disfàgia, una dificultat per empassar aliments que afecta especialment la gent gran i persones amb certes condicions de salut.
Fins ara, l’opció més habitual per adaptar els aliments era servir-los triturats i en bol. Tot i garantir la seguretat en la deglució, aquesta presentació sovint resultava poc atractiva, despersonalitzada i dificultava la identificació dels aliments.
Aquesta innovació va més enllà de l’estètica: ajuda a identificar què es menja, estimula l’apetit i contribueix al benestar emocional de les persones ateses"
Motlles amb preformes
Amb l’objectiu de millorar aquesta experiència, Sant Andreu Salut ha introduït l’ús de motlles amb preformes que reprodueixen la forma original dels aliments.
Això permet oferir plats adaptats a les necessitats de textura, però amb l’aspecte visual recognoscible del peix, les verdures, la carn o la fruita.
Conviure amb la disfàgia pot implicar perdre part del plaer i la dignitat de menjar. Aquesta nova manera de presentar els plats facilita recuperar tant una cosa com l'altra
Aquesta innovació va més enllà de l’estètica: ajuda a identificar què es menja, estimula l’apetit i contribueix al benestar emocional de les persones ateses. Per a moltes d’elles, conviure amb la disfàgia pot implicar perdre part del plaer i la dignitat de menjar. Aquesta nova manera de presentar els plats facilita recuperar una part important d’aquesta experiència quotidiana i significativa.
Resultats encoratjadors
Sant Andreu Salut assegura que els primers resultats observats són molt encoratjadors: increment de la participació en els àpats, més interès per provar nous plats i una actitud més positiva davant el menjar. A més, els familiars han valorat molt positivament aquest canvi, que interpreten com una mostra de tracte més humà, personalitzat i digne.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Sant Andreu Salut reforça el seu compromís amb la humanització de l’atenció, també en l’àmbit de l’alimentació. "Menjar no és només una necessitat fisiològica, sinó un acte profundament social, emocional i simbòlic, i des de Sant Andreu Salut es reivindica que la cura també passa pels detalls", afirma.
Sobre la Fundació Sant Andreu Salut
Sant Andreu Salut és una fundació amb unes arrels històriques que es remunten a l’any 1260, que treballa per tenir cura de les persones en situació de fragilitat i del seu entorn, proporcionant-los autonomia, confort i benestar mitjançant una atenció integral.
Les persones són el valor essencial de la nostra Fundació: cada història, cada necessitat, cada projecte de vida ens guia per oferir una atenció propera, personalitzada i respectuosa. Treballem per garantir el benestar de les persones grans i en situació de vulnerabilitat, des d’una mirada integral, arrelada al territori i amb vocació de servei.
