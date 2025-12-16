Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Sant Andreu Salut de Manresa construeix peces de carn, peix i fruita amb aliments triturats per ajudar pacients amb dificultats per empassar

Utilitza motlles per reproduir la forma original del menjar i així contribuir a que persones amb disfàgia se sentin millor

Fins ara, l’opció més habitual per adaptar els aliments era servir-los triturats i en bol

Fins ara, l’opció més habitual per adaptar els aliments era servir-los triturats i en bol / SAS

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Alta cuina, però no d'estrella Michelin sinó pel premi a la sensibilitat que es mereix. A la cuina de la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa es practica la deconstrucció a la inversa: es construeix peces de verdura, carn, peix i fruita amb aliments triturats. No és un caprici. Es fa per ajudar pacients amb dificultats per empassar sòlids.

La Fundació Sant Andreu Salut ha ideat un nou sistema de presentació dels àpats destinats a persones amb disfàgia, una dificultat per empassar aliments que afecta especialment la gent gran i persones amb certes condicions de salut.

La iniciativa millora el moment dels àpats

La iniciativa millora el moment dels àpats / SAS

Fins ara, l’opció més habitual per adaptar els aliments era servir-los triturats i en bol. Tot i garantir la seguretat en la deglució, aquesta presentació sovint resultava poc atractiva, despersonalitzada i dificultava la identificació dels aliments.

Aquesta innovació va més enllà de l’estètica: ajuda a identificar què es menja, estimula l’apetit i contribueix al benestar emocional de les persones ateses"

Motlles amb preformes

Amb l’objectiu de millorar aquesta experiència, Sant Andreu Salut ha introduït l’ús de motlles amb preformes que reprodueixen la forma original dels aliments.

Això permet oferir plats adaptats a les necessitats de textura, però amb l’aspecte visual recognoscible del peix, les verdures, la carn o la fruita.

Conviure amb la disfàgia pot implicar perdre part del plaer i la dignitat de menjar. Aquesta nova manera de presentar els plats facilita recuperar tant una cosa com l'altra

Aquesta innovació va més enllà de l’estètica: ajuda a identificar què es menja, estimula l’apetit i contribueix al benestar emocional de les persones ateses. Per a moltes d’elles, conviure amb la disfàgia pot implicar perdre part del plaer i la dignitat de menjar. Aquesta nova manera de presentar els plats facilita recuperar una part important d’aquesta experiència quotidiana i significativa.

Resultats encoratjadors

Sant Andreu Salut assegura que els primers resultats observats són molt encoratjadors: increment de la participació en els àpats, més interès per provar nous plats i una actitud més positiva davant el menjar. A més, els familiars han valorat molt positivament aquest canvi, que interpreten com una mostra de tracte més humà, personalitzat i digne.

Amb aquesta iniciativa, la Fundació Sant Andreu Salut reforça el seu compromís amb la humanització de l’atenció, també en l’àmbit de l’alimentació. "Menjar no és només una necessitat fisiològica, sinó un acte profundament social, emocional i simbòlic, i des de Sant Andreu Salut es reivindica que la cura també passa pels detalls", afirma.

Sobre la Fundació Sant Andreu Salut

Sant Andreu Salut és una fundació amb unes arrels històriques que es remunten a l’any 1260, que treballa per tenir cura de les persones en situació de fragilitat i del seu entorn, proporcionant-los autonomia, confort i benestar mitjançant una atenció integral.

Les persones són el valor essencial de la nostra Fundació: cada història, cada necessitat, cada projecte de vida ens guia per oferir una atenció propera, personalitzada i respectuosa. Treballem per garantir el benestar de les persones grans i en situació de vulnerabilitat, des d’una mirada integral, arrelada al territori i amb vocació de servei.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
  2. La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
  3. «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
  4. Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
  5. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  6. Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
  7. Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca
  8. Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga

Tot el litoral i prelitoral català, en avís groc davant les intenses pluges previstes per a aquest dimarts

Tot el litoral i prelitoral català, en avís groc davant les intenses pluges previstes per a aquest dimarts

Volkswagen mostra per primera vegada el Polo elèctric: així és el nou cotxe que es fabricarà a Martorell

Volkswagen mostra per primera vegada el Polo elèctric: així és el nou cotxe que es fabricarà a Martorell

Sant Andreu Salut de Manresa construeix peces de carn, peix i fruita amb aliments triturats per ajudar pacients amb dificultats per empassar

Sant Andreu Salut de Manresa construeix peces de carn, peix i fruita amb aliments triturats per ajudar pacients amb dificultats per empassar

El Marroc considera que la crema de la mesquita de Piera del juliol passat no reflecteix un clima xenòfob

El Marroc considera que la crema de la mesquita de Piera del juliol passat no reflecteix un clima xenòfob

Veïns de l'entorn de la plaça Porxada de Manresa detecten més presència de rates

Veïns de l'entorn de la plaça Porxada de Manresa detecten més presència de rates

El Baxi Manresa viatja a Polònia amb l'objectiu "d'encaixar les noves peces i competir al màxim nivell"

El Baxi Manresa viatja a Polònia amb l'objectiu "d'encaixar les noves peces i competir al màxim nivell"

Una remesa de noguers de 15 anys pels parcs de Solsona

Una remesa de noguers de 15 anys pels parcs de Solsona

Queixes per rates entorn de la plaça Porxada de Manresa

Tracking Pixel Contents