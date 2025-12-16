Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
Una de les empreses responsables de la instal·lació dels llums que guarneixen carrers i places aquestes festes es queixa que han hagut de reparar dos cops l'arbre que decora la plaça de Neus Català i Pallejà
En el cas de la plaça de Prat de la Riba, diu que les bretolades són constants i que per això està a les fosques
Regió7 va informar en l'edició escrita i a la web d'aquest dilluns que hi ha il·luminació nadalenca de les que ha repartit de cara a les festes l'Ajuntament en places i carrers de Manresa que falla. És el cas de la que decora la plaça de Prat de la Riba, que fa dies que no va. Una de les dues empreses contractades per fer la instal·lació ha explicat a aquest diari que la causa és el vandalisme.
"S'ha presentat denúncia"
A Prat de la Riba, el tècnic comenta que els joves que passen pel mig de la plaça de matinada per anar a la discoteca que hi ha a prop arrenquen els cables i que par això està a les fosques. Afegeix que la seva empresa també s'ha encarregat d'instal·lar l'arbre lluminós de dotze metres d'altura que hi ha a la plaça de Neus Català i Pallejà. Aquí, diu, ja han hagut de fer-ne la reparació en dues ocasions perquè hi ha qui ha arrencat els cables. A Prat de la Riba assegura que "sempre que ho han fet malbé, el mateix dia o l'endemà, ho hem reparat", però que les bretolades són constants. Aquest diari ha comprovat que ha estat molts dies seguits a les fosques. Pel que fa a l'arbre de la plaça de Neus Català i Pallejà, comenta que "s'ha presentat denúncia" i que els autors "estan identificats per la Policia Local, i eren menors d'edat".
Del mig de la plaça als fanals
Enguany, com ja s'ha explicat per activa i passiva, l'Ajuntament destina 150.000 euros a l'enllumenat nadalenc, més que mai. L'any passat, un cas semblant al de les dues places esmentades, va passar a la de la Creu. Hi havia uns rens lluminosos que feien molta patxoca, però que van durar poc perquè algú els va tombar i van acabar desballestats. Aquest any no hi ha res a la plaça i els llums s'han posat en fanals del voltant. Ben amunt per evitar les bretolades. Sembla que l'esperit nadalenc no s'encomana de la mateixa manera a tothom i que no tothom és conscient que aquest enllumenat el paguem entre tots, agradi més o menys o s'estigui més o menys d'acord amb destinar-hi diners.
