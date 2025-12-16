Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa

Una de les empreses responsables de la instal·lació dels llums que guarneixen carrers i places aquestes festes es queixa que han hagut de reparar dos cops l'arbre que decora la plaça de Neus Català i Pallejà

En el cas de la plaça de Prat de la Riba, diu que les bretolades són constants i que per això està a les fosques

Cables arrencats a l'arbre lluminós que decora la plaça de Neus Català i Palleja de cara a les festes

Cables arrencats a l'arbre lluminós que decora la plaça de Neus Català i Palleja de cara a les festes / Arxiu particular

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Regió7 va informar en l'edició escrita i a la web d'aquest dilluns que hi ha il·luminació nadalenca de les que ha repartit de cara a les festes l'Ajuntament en places i carrers de Manresa que falla. És el cas de la que decora la plaça de Prat de la Riba, que fa dies que no va. Una de les dues empreses contractades per fer la instal·lació ha explicat a aquest diari que la causa és el vandalisme.

La plaça de Prat de la Riba amb la il·luminació quan funciona

La plaça de Prat de la Riba amb la proposta d'il·luminació d'aquest any / Arxiu particular

Dues persones passant pel mig de la plaça de Prat de la Riba

Dues persones passant pel mig de la plaça de Prat de la Riba / Arxiu particular

"S'ha presentat denúncia"

A Prat de la Riba, el tècnic comenta que els joves que passen pel mig de la plaça de matinada per anar a la discoteca que hi ha a prop arrenquen els cables i que par això està a les fosques. Afegeix que la seva empresa també s'ha encarregat d'instal·lar l'arbre lluminós de dotze metres d'altura que hi ha a la plaça de Neus Català i Pallejà. Aquí, diu, ja han hagut de fer-ne la reparació en dues ocasions perquè hi ha qui ha arrencat els cables. A Prat de la Riba assegura que "sempre que ho han fet malbé, el mateix dia o l'endemà, ho hem reparat", però que les bretolades són constants. Aquest diari ha comprovat que ha estat molts dies seguits a les fosques. Pel que fa a l'arbre de la plaça de Neus Català i Pallejà, comenta que "s'ha presentat denúncia" i que els autors "estan identificats per la Policia Local, i eren menors d'edat".

L'arbre que hi ha a la plaça de Neus Català i Pallejà

L'arbre que hi ha a la plaça de Neus Català i Pallejà / Dani Casas

Reparació de l'arbre lluminós que hi ha a la plaça de Neus Català i Pallejà

Reparació de l'arbre lluminós que hi ha a la plaça de Neus Català i Pallejà / Arxiu particular

Del mig de la plaça als fanals

Enguany, com ja s'ha explicat per activa i passiva, l'Ajuntament destina 150.000 euros a l'enllumenat nadalenc, més que mai. L'any passat, un cas semblant al de les dues places esmentades, va passar a la de la Creu. Hi havia uns rens lluminosos que feien molta patxoca, però que van durar poc perquè algú els va tombar i van acabar desballestats. Aquest any no hi ha res a la plaça i els llums s'han posat en fanals del voltant. Ben amunt per evitar les bretolades. Sembla que l'esperit nadalenc no s'encomana de la mateixa manera a tothom i que no tothom és conscient que aquest enllumenat el paguem entre tots, agradi més o menys o s'estigui més o menys d'acord amb destinar-hi diners.

Els rens que hi havia l'any passat a la plaça de la Creu; aquest any ja no hi ha res

Els rens que hi havia l'any passat a la plaça de la Creu; aquest any ja no hi ha res / Arxiu/Oscar Bayona

Els rens tombats i desballestats

Els rens tombats i desballestats / Arxiu/G.C.

