Veïns de l'entorn de la plaça Porxada de Manresa detecten més presència de rates
La zona de la qual s'ha rebut més queixes és al voltant del carrer del Bonsuccés
L'Ajuntament diu que no li ha arribat res, però que, un cop assabentat, farà una comprovació
Un ciutadà va enregistrar recentment un vídeo d'una rata corrent per la plaça Porxada de Manresa. No és un fet extraordinari, però sí que respon a la informació aportada a aquest diari per un veí de la zona que és el dipositari de les queixes i greuges dels veïns, i que ha constatat que hi ha hagut queixes per aquest tema, sobretot al voltant del carrer del Bonsuccés, que és el transversal amb el dels Esquilets i que connecta directament amb la plaça Porxada per l'entrada que hi ha als Esquilets. Val a dir que un altre veí de la zona que viu a tocar de la Porxada consultat per aquest diari ha informat que ell no ha detectat més presència de rates darrerament.
Demanat per aquest fet, l'Ajuntament ha assegurat que no li han arribat queixes que hi hagi més rates voltant per la Porxada i entorn, però que, ara que n'ha estat assabentat mitjançant la consulta d'aquest diari, farà una comprovació d'ofici per certificar que no hi hagi hagut cap canvi.
La rata comuna (Rattus norvegicus) té una aparença robusta i un pes d'entre 200 i 500 g. Els adults presenten una coloració grisa -marronosa a la part dorsal, i grisa i blanquinosa a la part ventral. En els individus vells, la part dorsal adquireix una coloració vermellosa. La part anterior del cap la té arrodonida, els ulls petits, les orelles petites i arrodonides, que no arriben mai als ulls quan es tiren endavant, i densament cobertes de pèls. La cua és més curta que la suma del cap i el cos i està coberta de pèls curts i rígids.
Els individus adults d’aquesta rata es podrien confondre amb els de la rata negra (Rattus rattus) o els individus joves amb ratolins domèstics (Mus musculus).
Les rates tenen principalment hàbits nocturns, posseeixen una visió molt limitada i són cegues als colors, però l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte (pèls dels bigotis) estan molt desenvolupats. Corren, escalen, salten (entre 0,6 i 1 m) i neden molt bé, fins i tot, poden cabussar-se sota l’aigua durant 30 segons. Malgrat que constantment exploren el seu entorn, són molt cauteloses i desconfien de qualsevol objecte nou o canvi del seu entorn.
Riscos i problemes per a la salut
Els rosegadors són reservoris d’un gran nombre d'organismes infecciosos, els quals, si es transmeten a l’home o a poblacions d’animals domèstics, poden causar diverses malalties com:
- La pesta transmesa a través de les puces.
- El tifus transmès a través de les puces i possiblement a través dels excrements i l’orina.
- Diverses febres transmeses per mossegades de rates o a través de paparres.
- Hantavirus per la presència d’orina de rata a l’aigua o als aliments.
- La triquinosi per menjar carn de porc poc cuinada.
- La salmonel·losi per contaminació d'aliments per excrements de rata.
- La toxoplasmosi per menjar carns poc cuinades, o contacte amb terra, aigua o aliments contaminats.
- La leishmaniosi per la picada de mosquits flebòtoms.
- Els àcars de les rates que donen lloc a dermatitis quan ataquen persones.
