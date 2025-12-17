Avisen des de Manresa que l’habitatge esdevindrà un factor d’exclusió «de primer ordre»
L’augment de preu del mercat immobiliari suposa un risc cada cop més gran
El parc d’habitatges de Manresa té algunes dificultats d’accessibilitat. Segons consta al Pla Local de les Persones Grans de Manresa, un 26,4% de les persones no disposa d’ascensor per accedir a la seva llar i un 66,7% no té el seu habitatge adaptat a la mobilitat reduïda.
La Diagnosi sobre envelliment demana que no es perdi de vista, en la línia de la diversitat de les persones grans i la precarietat creixent, que l’habitatge serà un problema també per a les persones grans que no disposin de llar en propietat o que amb les seves pensions no puguin pagar uns lloguers massa elevats.
L’estudi d’habitatge de la ciutat quantificava en un 18,2% les persones majors de 75 anys en situació de lloguer, un percentatge superior al dels grups d’edat d’entre 60 i 74 anys. La Diagnosi adverteix que «el problema de l’habitatge, en cas de no posar-hi remei, serà un factor d’exclusió de primer ordre per cada vegada més generacions».
Problemes d'accessibilitat
Quant a l’accessibilitat i la ubicació dels centres d’atenció primària es valora de manera positiva exceptuant comentaris negatius sobre el CAP Sant Andreu, ubicat al Barri Antic de Manresa. Durant la sessió tècnica també es va expressar que els barris de Sant Pau, el Xup i Valldaura reivindiquen transport per arribar al seu CAP.
Participants van manifestar que els problemes d’accessibilitat tenen a veure tant amb el transport privat a l’hora d’aparcar com amb el transport públic, ja que aquest no accedeix al centre històric i algunes parades es troben allunyades. Recorda que les persones grans són usuàries habituals del CAP i a vegades tenen problemes de mobilitat que els impedeix agafar el transport públic o caminar molt.
"Desertització bancària"
La digitalització i la «desertització bancària» dificulten l’accés als serveis financers de les persones grans. Aquesta és una problemàtica que es considera de gran importància i generalitzada en la nostra societat, però que s’agreuja en barris o zones més aïllades on les entitats bancàries pràcticament han desaparegut. Així, les persones grans d’aquests barris sovint han de recórrer grans distàncies per poder ser ateses a una entitat bancària.
Aquestes entitats també han apostat cada vegada més per la digitalització dels seus serveis. Però l’escletxa digital que afecta algunes persones grans també suposa una barrera d’accés a aquests serveis. Anar al banc a retirar la pensió, demanar a l’operari que els actualitzés la llibreta o, simplement, fer una consulta a la finestreta, són costums que les generacions més grans tenen interioritzats i, de sobte, deixen de ser possibles. Les consultes s’han de fer per l’aplicació, l’efectiu s’ha de retirar mitjançant el caixer automàtic i les llibretes gairebé han desaparegut.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis