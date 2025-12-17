La cavalcada de Manresa, nova de trinca i concebuda com un gran espectacle de carrer, aspira a ser la millor de les comarques centrals
S'ha guanyat participació, amb vora 300 persones, i pressupost, amb 150.000 euros, el doble que l'any passat
Els 500 quilos de caramels no es llançaran, es donaran a la mà i el recorregut començarà de nou al Pont Vell
Els reis tornen a ser Melcior, Gaspar i Baltasar i es deixa enrere el concepte que siguin tres astròlegs
Qui no vagi a la cavalcada de Reis de Manresa d'aquestes festes se'n penedirà. Aquest és el missatge que ha donat Imma Torrecillas, del Grup Cultural de l'Agrupació Cultural del Bages, en la presentació de l'edició d'enguany, que l'entitat organitza amb l'Ajuntament des de fa quasi 30 anys.
Sonaran les campanes de la Seu
Una edició renovada de dalt a baix, que no té res a veure ni amb les dues dels dos darrers anys, que també es va renovar mitjançant la contractació d'una direcció artística que no va quallar, ni amb les anteriors. Un muntatge, ha dit, que té tots els elements per ser la millor cavalcada de les comarques centrals. La regidora de Cultura, Tània Infante, ha insistit en el component de renovació total. Ha anunciat, també, que, com a novetat, el dia de la cavalcada la Seu farà sonar les campanes per donar la benvinguda als reis.
Hi haurà més participació, a còpia d'anar a trucar a la porta de les entitats de Manresa, de la federació de veïns i d'algunes associacions veïnals, passant de les més de 200 persones dels dos darrers anys a prop de 300, la qual cosa ha explicat Torrecillas, que fins i tot s'ha emocionat recordant la bona resposta que ha rebut la crida de l'agrupació a implicar-s'hi. Hi ha més pressupost, de 75.000 a 150.000 euros, i hi ha un nou director artístic, l'actor Enric Llort, que s'ha envoltat de "professionals de km 0" que ha posat pels núvols destacant-ne la seva "generositat" i que, ha assegurat, ho estan donant tot. Primer, com a artistes contrastats i, en segon lloc, com és també el seu cas, com a manresans.
"Disseny cinematogràfic"
És el cas del compositor Miquel Coll, encarregat de la part de la música, que també és nova de trinca, amb "un disseny cinematogràfic", en el sentit que s'ha plantejat el muntatge com a escenes i cadascuna tindrà la seva música, amb efectes de so, enllaços i altres elements sonors amb un disseny mil·limetrat per donar-li continuïtat del principi fins al final. Juntament amb ell, en la presentació, aquest dimecres, també hi han assistit Dolors Baró (vestuari), Esther Castellana (maquillatge i caracterització), i Laura Sala (Grup Sardanista Dintre el Bosc) i Marc Piqué (Casal Cultural Dansaires Manresans), dues entitats que s'hi han implicat de manera especial. No hi eren Sònia Serra i Anna Llobet (coreografies), ni els artífexs de les carrosses, que vol ser un dels secrets més ben guardats: Roger Farré, David Serra, Txema Rico i Arnau i Enric Farré. Amb tots ells, ha incidit Llort, hi ha hagut una molt bona entesa. Ha vaticinat que la cavalcada pot convertir-se en un referent.
El príncep Assuan arriba el dia 2
Ha volgut destacar igualment la importància que té qualsevol de les persones que faran possible el muntatge, que ha estat concebut com un gran espectacle de carrer en el qual el públic no serà un actor passiu, sinó que hi haurà interacció entre les carrosses i la gent. Sense voler donar gaires pistes de com serà, ha dit que la llum, l'energia i la il·lusió seran els fils argumentals i també ha remarcat que, a diferència de les dues darreres edicions, en què els Reis d'Orient es van convertir en tres astròlegs que representaven, juntament amb el príncep Assuan, els diferents continents, la qual cosa no va agradar a un sector de la ciutadania, aquí seran simplement Melcior, Gaspar i Baltasar i el príncep Assuan, igualment, el receptor de les cartes dels nens, i punt. Ell arribarà el 2 de gener al Casino, des d'on sortirà a peu -i no en descapotable, com els dos darrers anys- per anar a la plaça Major, on hi haurà el campament on estarà els dies 2, 3 i 4 de gener, de 2/4 de 6 de la tarda a 8 del vespre. La primera mitja hora es reservarà als infants amb diversitat sensorial i funcional.
El recorregut de la cavalcada del dilluns 5 de gener tornarà a sortir del Pont Vell, amb dues novetats. Quan arribi a la Muralla del Carme, en lloc de continuar cap a la plaça d'Europa es desviarà cap a la carretera de Vic i girarà cap al carrer dels Infants. El tram d'aquest vial, la plaça dels Infants i la plaça d'Europa, igualment es reservaran a la canalla amb diversitat funcional i sensorial. Després, la cavalcada ja avançarà amb els reis, que aniran a peu, cap a la plaça Major baixant pel Joc de la Pilota i Sobrerroca.
Novetats a la plaça Major
No hi faltaran els caramels. Se'n repartiran 500 quilos de Comerç Just, sense gluten i etiquetats en català, però no es llançaran. Es repartiran a la mà a la gent. Seran caramels especials, "polsims de dolçor", els han definit. Caldrà esperar al dia 5 de gener per saber de què es tracta. La cavalcada sortirà a 1/4 de 7 de la tarda del Pont Vell i arribarà a la plaça Major a 1/4 de 9 del vespre. Allà, també hi haurà novetats pel que fa a la benvinguda que els dispensarà la ciutat. Torrecillas ha fet una crida a anar-hi perquè ha lamentat que cada vegada hi ha menys gent que segueix l'acte fins al final.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»