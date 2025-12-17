Els Comuns exigeixen al Govern dotar Manresa d'un servei d'urgències per atendre ictus 24 hores set dies a la setmana
El portaveu del partit al Parlament, David Cid, reclama garantir l'atenció a l'Hospital Sant Joan de Déu el 2026
Ha demanat a la consellera de Salut, Olga Pané, si la vida dels ciutadans val menys que a Barcelona o Girona, que sí que disposen d'aquest servei, i ha parlat de discriminació territorial
Regió7/G.C.
Els Comuns han denunciat aquest dimecres al Parlament la greu desigualtat en l’atenció a l’ictus que pateixen les comarques centrals, fet sobre el qual ja van posar el focus fa un mes i van endegar una campanya de recollida de signatures, que encara continua, per reclamar el servei.
El diputat David Cid ha intervingut a la cambra per exigir al Govern mesures immediates que garanteixin una atenció urgent, completa i equitativa per als pacients d’ictus a les comarques centrals.
Durant la seva intervenció, Cid ha recordat que “en el tractament d’un ictus, cada 30 minuts són clau, ja que cada mitja hora que passa abans d’una trombectomia mecànica es redueix un 10% la possibilitat que el pacient conservi la seva autonomia”. Tot i això, l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa no disposa d’un servei d’atenció a l’ictus operatiu les 24 hores tots els dies de la setmana a diferència de Barcelona i Girona.
Discriminació territorial
Els Comuns alerten que aquesta situació suposa una discriminació territorial claríssima, que afecta directament la salut i la vida de milers de persones. En aquest sentit, han recordat que la síndica de greuges de Catalunya ha obert una investigació per una possible discriminació territorial en l’atenció als pacients d’ictus a Lleida i Tarragona. “Mentre Barcelona i Girona disposen del servei d’ictus 24/7, a Lleida i Tarragona no hi ha cobertura continuada i mai els caps de setmana". Cid ha preguntat directament a la consellera de Salut, Olga Pané, “quina és l’atenció que disposen els ciutadans de la Catalunya central a Manresa?” i, com que no existeix, hi ha afegit: “Suposo que a la Catalunya Central no hi ha ictus o infarts perquè el servei d’urgència no existeix”. Ha demanat: “A Manresa la vida dels ciutadans val menys que a Barcelona, Girona o, fins i tot, Tarragona?”
L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa atén més 270.000 persones, que són les mateixes que té el Joan XXIII de Tarragona. Per al diputat, aquesta situació envia un missatge molt perillós: que la vida de les persones, segons on visquin, val menys perquè “estem parlant de centenars de milers de ciutadans i ciutadanes que tenen dret a la mateixa atenció sanitària”, ha afirmat.
Dades sobre les seqüeles
A més, els Comuns han reclamat que el Govern faci públiques les dades sobre les seqüeles que pateixen els pacients d’aquests territoris. “L’ictus és la primera causa de discapacitat permanent en adults, i els infarts la segona causa de mort", ha subratllat Cid.
Finalment, els Comuns han exigit a la consellera de Salut un pla concret perquè, durant el 2026, la Catalunya central i també Lleida i Tarragona, disposin d’un servei d’atenció a l’ictus 24 hores, 7 dies a la setmana, amb professionals especialitzats.
