Un estudi alerta del risc de vulnerabilitat entre les persones grans de Manresa
El percentatge de dones de 75 anys o més que viuen soles a Manresa és del 40%, superior a la mitjana catalana
L’envelliment genera un risc més gran d’estar en situació de solitud no desitjada i aïllament
La diagnosi realitzada a Manresa sobre envelliment actiu i saludable constata que a la ciutat hi ha un percentatge superior a la mitjana de persones grans que viuen soles fent que existeixi un major risc per aquestes d’estar en situació de solitud no desitjada i aïllament. Una situació que pateixen, en grau més alt, les dones.
Quan es parla de longevitat, la situació de solitud no desitjada i aïllament en la qual queden algunes persones grans, preocupa molt al conjunt de la població i les administracions. A Manresa, el Pla Local de les Persones Grans proposa accions i defineix les polítiques públiques enfocades a aquest segment de població fins al 2028.
Segons la diagnosi, «a Catalunya, un 37,4% de les dones de 75 anys i més viu sola, un 18% en el cas dels homes. En canvi, el percentatge de persones grans de 75 anys o més que viu sola a Manresa és lleugerament superior a la mitjana catalana, arribant al 40% en el cas de les dones i al 18% en el dels homes».
Afinant encara més el focus, el document concreta que el percentatge més elevat de dones majors de 75 anys que viuen soles es dona al sector de l’àrea bàsica de salut 3, la de l’ambulatori de Les Bases, (41,7%), mentre que en el cas dels homes és a l’ABS Manresa 1, la de l’ambulatori Barri Antic, (22,5%).
El fet que majoritàriament siguin les dones les que es troben en aquesta situació mostra la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en accions per reduir el risc de solitud i vulnerabilitat entre les persones grans. Amb tot, la realitat de les persones soles en edats avançades és un dels desafiaments d’importància creixent que han d’afrontar les societats occidentals en aquest segle XXI.
Estudi sociodemogràfic
El punt de partida de la Diagnosi sobre envelliment actiu i saludable a Manresa és un estudi sociodemogràfic de la ciutat. Per tal de tenir una visió el més fidel a la realitat entorn la situació de les persones grans a Manresa han estat executades accions participatives per poder obtenir l’opinió i visió tant de persones grans com de professionals que treballen a la ciutat. També s’ha dut a terme una enquesta a 36 professionals que treballen a Manresa per tal de conèixer la seva visió sobre la incidència de diferents problemàtiques i necessitats que afecten les persones grans.
A més, es van realitzar tres grups focals de persones recentment jubilades, persones grans participatives i persones grans residents a la residència Sagrada Família. Cal afegir sis entrevistes a persones cuidadores i un taller amb professionals.
Els primers resultats de l’anàlisi es van presentar a un taller amb professionals de diferents àrees i departaments professionals de l’Ajuntament. Així es van contrastar i complementar les opinions de les persones grans amb la visió de professionals.
Vulnerabilitat també social
Un altre aspecte significatiu que esmenta l’estudi és que «les dades de Manresa mostren una alta vulnerabilitat social si les comparem amb les del conjunt de Catalunya», afirma la Diagnosi.
La causa és que existeix «un menor nivell educatiu, menor taxa d’activitat, major taxa d’atur, menor nivell adquisitiu i menor despesa pública per càpita».
La gran quantitat de persones amb trajectòries laborals inestables i precàries, així com les que viuen en condicions de vida precàries, arrossegaran aquestes condicions en la seva etapa de vellesa. L’any 2023 un 24,4% de la població es considera en risc d’exclusió segons l’indicador AROPE per mesurar la pobresa a Espanya i Europa .
A banda de la diversitat cultural i de visions sobre l’envelliment, un altre factor de diversitat serà el de les condicions de vida. Lluny d’una visió general de persones grans benestants, saludables i formades (aquesta realitat també hi serà) el què cal esperar és que la dualitat del mercat laboral i la creixent desigualtat social acabi manifestant-se en les trajectòries de vida de les persones grans.
La malnutrició es considera una problemàtica «força extensa»
Els i les assistents als grups focals així com els professionals mitjançant l’enquesta realitzada consideren una problemàtica «força extensa» la malnutrició entre les persones grans. Pot ocasionar-se per diferents factors com l’estat deficient de la dentició (manca de dents, l’ús de dentadura postissa) amb la qual es perd la capacitat per mastegar i es tendeix a eliminar aliments durs, com vegetals frescos o fruites; alteració del gust i de l’olfacte, malalties que disminueixen la gana o que alteren l’absorció de nutrients o noves malalties que obliguen a cuinar de manera diferent; baixos ingressos o manca de mobilitat que dificulta poder anar a comprar i cuinar, i viure sol, fet que desmotiva a les persones a cuinar per elles soles.
«Quan ens fem gran no tens tanta gana, o et saltes alguns àpats, o menges el primer que trobes, com pa amb embotit. No menges saludable», explicava una persona cuidadora.
Respecte al grup focal de persones residents a la residència, posen de manifest que a mesura que es van anar fent grans i van tenir problemes de mobilitat i soledat no desitjada van perdre la motivació i les ganes de cuinar per elles mateixes: «menjava poc, menjava malament perquè no tenia ganes de fer-me el dinar per mi perquè estava sola», expliquen. Un altre testimoni afirma que «vaig caure i com que no podia estar sola a casa i ja no em trobava bé, no em podia fer el menjar i menjava malament i qualsevol cosa».
En canvi, tal com expressen cuidadores, aquelles persones grans que tenen una persona que els cuida acostuma a ocupar-se tant de la compra dels aliments com de l’elaboració dels àpats. Una relata que «quan el meu pare estava bé cuinava ell. Feia una llista de la compra i li portaven a casa del supermercat. Quan va arribar el moment que estava menys bé, vaig ampliar el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) perquè l’ajudessin a gestionar-ho».
Per tal de fer front a aquesta realitat, les persones grans dels grups focals i els professionals valoren molt positivament el servei de menjador ofert pel Casal Cívic i Comunitari Manresa – El Castell dirigit a aquelles persones que viuen soles o amb dificultats per cuinar l’àpat central del dia.
