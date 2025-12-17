La Joviat de Manresa celebra la graduació de prop de 500 alumnes que obren nous camins professionals
Han completat la seva formació en àmbits tan diversos com el sanitari, el sociosanitari, l’esport, l’hoteleria i la cuina
REGIÓ7
Un desembre més, l'escola Joviat de Manresa ha reconegut l’esforç de gairebé cinc-centes persones que han completat la seva formació en àmbits tan diversos com el sanitari, el sociosanitari, l’esport, l’hoteleria i la cuina.
La sala Els Carlins es va omplir de familiars i amistats per celebrar la graduació dels cursos de formació ocupacional i contínua, que posen punt final a un any d’aprenentatge i nous reptes. En total, s’han acomiadat 30 grups de cursos d’aquestes famílies professionals que comparteixen un objectiu comú: crear oportunitats reals per al futur professional i personal de l’alumnat.
Certificat professional
Durant el 2025, prop de mig miler d’alumnes han obtingut un certificat professional a Joviat gràcies a formacions subvencionades pel SOC i pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Aquests programes permeten tant a persones desocupades com a professionals en actiu millorar la seva qualificació, reciclar-se o descobrir nous camins.
Entre les especialitats destaquen els Certificats de Professionalitat en Trasllat sanitari, Atenció sanitària en catàstrofes, Habilitació per a la docència, Guia per itineraris eqüestres, Socorrisme en instal·lacions aquàtiques, Instrucció en ioga, així com Operacions bàsiques de cuina, restaurant i pastisseria.
