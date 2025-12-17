Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLladres de motosTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Junts per Manresa proposa ajudar a fer que hi hagi relleu generacional en comerços i artesans

Presenta una moció al ple municipal perquè l'Ajuntament propiciï mantenir oberts establiments amb amos a punt de jubilar-se

Ramon Bacardit i Mònica de Llorens durant la roda de premsa

Ramon Bacardit i Mònica de Llorens durant la roda de premsa / Francesc Galindo

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Junts per Manresa ha presentat una moció al ple municipal d'aquest dijous per crear un Pla Específic de Relleu Generacional del Comerç i els Oficis Artesans per tal que l'Ajuntament propiciï la continuïtat de negocis amb propietaris que estan a punt de jubilar-se i no troben la manera de traspassar el negoci i els seus coneixements.

Per part de Junts, Ramon Bacardit i Mònica de Llorens han defensat en roda de premsa la necessitat d'elaborar un cens de negocis en risc de tancament per jubilació, en un

termini de 2 mesos, que serveixi de punt partida i del qual se’n faci un seguiment periòdicament que sigui la base per impulsar un programa d’assessorament i acompanyament, tant als propietaris com als emprenedors que ajudi a fer efectius els traspassos i relleus.

"Desertització comercial clara"

Volen que el Pla es treballi en coordinació i col·laboració de les entitats implicades: Cambra de Comerç, UBIC, associacions professionals i gremials, associacions de comerciants i de veïns, amb l'objectiu de posar-lo en funcionament en un termini d’1 any.

També reclama donar suport específic als oficis artesans i activitats singulars amb campanyes de promoció i visibilització, programes de formació i incentius amb línies d’ajut per a l’emprenedoria vinculada a aquests tipus de comerços i oficis.

Junts afirma que "segons el Mapes de Comerç de Manresa 2023 i 2024 elaborats per la Cambra de Comerç, la ciutat pateix una regressió del nombre de locals comercials oberts i, especialment el Centre Històric, presenta una desertització comercial clara".

Afegeix que casos recents com Ferrer i Mora, Mobles Pujol i la Perfumeria Regina o altres establiments històrics evidencien que molts negocis es veuen obligats a tancar per manca de continuïtat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents