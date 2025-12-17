L'Ajuntament de Manresa arranja quinze camins rurals
Els treballs s'han iniciat aquesta setmana amb un pressupost de 47.000 euros
REGIÓ7
L’Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana tot un seguit de treballs per millorar camins rurals de la ciutat. L’actuació cobrirà quinze trams, amb una superfície total de 14.895 metres quadrats que suposaran una inversió de 47.097 euros. Els treballs formen part del Pla de Millora de l’Espai Urbà 2025, enfocat específicament, en aquest cas, als camins rurals.
Les intervencions previstes són les següents:
- Collbaix: Camí de Rajadell.
- Ferreres: Camí de les Ferreres.
- Poal nord: Camí de Santpedor, Camí dels Casals, Camí de l’Hostal de l’Arpa i Camí dels Hortets del Poal.
- Poal sud: Camí del Mas Terrós, Camp sud del mas d’en Pla i Camí sud del Poal.
- Santa Caterina: Camí de les Pedreres
- Trullols: Camí dels Trullols
- Viladordis nord: Camí de Cal Planell, Camí del Joncar i Camí del Grau.
- Viladordis sud: Camí de l’Ustrell.
Els treballs, amb una durada aproximada de tres setmanes, tenen com a objectiu corregir les irregularitats causades principalment per l'erosió de l'aigua de pluja i les deficiències de drenatge, que generen l'aparició constant de sots i xaragalls, tant en els trams amb més pendent com en els planers.
Les obres d'arranjament consistiran en el reperfilat del terreny amb motoanivelladora o retroexcavadora per millorar la planimetria dels camins. Per millorar la superfície, es pot requerir l'estesa i compactació de material tot-u artificial. En trams concrets, es crearà una cuneta de terra per canalitzar l'aigua de pluja. Tant al camí de l’Hostal de l’Arpa com al del Mas d’en Pla sud es planifica una canalització d’aigües mitjançant un tub de formigó que travessarà el camí.
