Les dones pensionistes de Manresa cobren un 45% menys que els homes
Hi ha una gran diferència entre els 1.486 euros d'ells i els 824 d'elles
El col·lectiu més afectat per la limitació econòmica són les dones pensionistes, ja que a Manresa la pensió mitjana de les dones (823,96 euros) és un 44,6% inferior que la dels homes (1.486,34 euros). Les dades consten a la Diagnosi sobre envelliment actiu i saludable.
Una participant en la Diagnosi sobre envelliment relata que «tinc una pensió mínima, pago quatre-cents euros de lloguer i se’m fa difícil fer activitats. Jo el que he trobat fins ara gratuïtes són molt poques. A mi m’agrada fer anglès, fotografia i m’ho he de pagar».
Activitats barates
En aquesta línia, no només es demanden un major nombre d’activitats accessibles per les rendes més baixes, sinó que també es demanda l’organització d’excursions i viatges.
Encara que hi ha consens entre les persones participants dels grups focals en què a la ciutat de Manresa hi ha una gran oferta d’activitats participatives, un grup de persones també va posar de manifest que moltes d’elles són de pagament i, per tant, l’accés a aquestes es veu limitat en funció dels ingressos.
Aquesta necessitat no va en la mateixa línia que la visió dels professionals, que consideren que és la problemàtica amb una menor incidència respecte a altres necessitats en l’àmbit de participació que existeixen. En general totes les activitats que s’organitzen des de l’ajuntament tenen un preu públic o són gratuïtes.
