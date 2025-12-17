Protestes de professors a Manresa i el Bages per dignificar la professió
Denuncien que la sobrecàrrega i la manca de recursos que fan impossible l’educació inclusiva
Docents i Personal d'Atenció Educativa segueixen mobilitzats després de la manifestació a Barcelona el 15 de novembre. El sindicat USTEC assegura que "així ho estan demostrant els centres de tot el territori realitzant accions davant dels llocs de treball per tal de seguir lluitant i aconseguir dignificar la professió". Mobilitzacions que també s'han produït a Manresa i altres punts de la comarca del Bages.
Per al sindicat USTEC, "totes aquestes mobilitzacions són una mostra del malestar a les aules. Durant els darrers anys els treballadors d'educació han perdut un 25% del poder adquisitiu des de les retallades de 2010, a part, el sector està totalment esgotat a causa de la sobrecàrrega i la manca de recursos que fan impossible l’educació inclusiva".
Abandonar el sector
El sindicat USTEC·STEs (IAC) adverteix que cada vegada és més difícil trobar personal que triï el sector de l'educació per desenvolupar-hi la carrera professional i moltes de les persones que hi treballen valoren abandonar el sector pel malestar estructural i profund que afecta a totes les etapes educatives. "L'educació pública està en perill", assegura.
Actualment, l'Administració ha acceptat un calendari de negociació amb els sindicats d'educació: el dia 18 de desembre es tractaran les millores de les retribucions i durant gener i febrer es continuarà amb altres negociacions com les ràtios a les aules i la reducció de la càrrega burocràtica.
