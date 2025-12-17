Una col·lisió entre dos vehicles deixa tres ferits a la C-55, a Manresa
Almenys un dels ocupants dels turismes ha hagut de ser traslladat d'urgència a l'hospital Sant Joan de Déu
Un xoc entre dos turismes ha deixat tres persones ferides a la C-55, en el seu pas per Manresa. L'accident ha tingut lloc a les 6 h d'aquesta tarda al punt quilomètric 31,5. Com expliquen fonts dels Bombers, dels tres ocupants que han sigut atesos, almenys un ha hagut de ser traslladat d'urgència a l'hospital Sant Joan de Déu.
Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb dues dotacions i també s'hi han desplaçat ambulàncies del SEM per atendre els ferits.
