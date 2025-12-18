Aprovació definitiva de la versió reduïda de la ZBE de Manresa
La segona proposta de Zona de Baixes Emissions va ser aprovada inicialment i havia de passar l’exposició pública
Aprovació definitiva de la segona versió de la Zona de Baixes Emissions de Manresa, que havia rebut nou al·legacions en contra que han estat majoritàriament desestimades.
El ple municipal del passat mes de setembre va fer l'aprovació inicial de la nova proposta de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa amb els vots a favor de l'equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem. Els grups municipals de Junts i FNC es van abstenir, i Fem i Vox van votar en contra.
Tot seguit es va obrir un període d’un mes per presentar al·legacions que, en aquest cas, no han aturat la seva tramitació, com sí va passar amb la primera versió quan va rebre una allau de queixes, 75 concretament.
Dues fases
La nova inclou una primera fase de 0,21 km2, que entrarà en vigor el 2028, circumscrita al Centre Històric, i una segona fase, de 0,56 km2, de cara al 2030, que ampliarà la ZBE fins al Passeig i el carrer d’Àngel Guimerà, és a dir, a l’eixample de la ciutat. La primera fase abastarà un 10% del municipi i la segona un 15% més. En total, un 25%. En la primera proposta, l’àrea restringida era pràcticament tota la zona urbana de la ciutat, on viu un 84% de la població.
