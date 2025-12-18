Què cal saber de la nova Zona de Baixes Emissions de Manresa?
La superfície que abastarà es divideix en dos sectors que s'activaran el 2028 (fase 1) i el 2030 (fase 2)
La Direcció General de Trànsit atorga les etiquetes que permeten accedir en les zones de baixes emissions
Redacció
L'Ajuntament de Manresa ha aprovat definitivament la Zona de Baixes Emissions de Manresa. El ple municipal del passat mes de setembre va fer l'aprovació inicial de la nova proposta de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa amb els vots a favor de l'equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem. Els grups municipals de Junts i FNC es van abstenir, i Fem i Vox van votar en contra.
Tot seguit es va obrir un període d’un mes per presentar al·legacions que, en aquest cas, no han aturat la seva tramitació, com sí va passar amb la primera versió quan va rebre una allau de queixes, 75 concretament.
La nova proposta de l'Ajuntament de Manresa planteja una Zona de Baixes Emissions (ZBE) repartida en dues fases. En la primera, abraçarà una superfície de 0,21 km2 concentrada al Centre Històric, a l’interior de les Muralles, on bona part de les zones ja són de vianants. En la segona, el sector Passeig i Guimerà, amb una superfície de 0,56 km2. La primera proposta era de 3,9 km2.
En percentatges, els 0,21 km2 representen el 0,5% de la superfície de Manresa (que és de 41,63 km2), el 2,7% de la superfície urbana (que és 7,79 km2) i el 9,8% de la superfície residencial (2,13 km2). En aquests 0,21 km2 hi viuen 4.970 persones, que són el 6,2% del total de la població. És una xifra molt menor a la que es proposava en la primera ZBE, que afectava el 84% de la població.
Fins al 2028
La voluntat del govern és que aquesta nova ZBE no s’activi fins com a mínim el 2028. Només es preveurà l’activació de la ZBE en casos d’alta contaminació, un fet bastant insòlit a Manresa, fa notar, atès que es manté amb uns nivells de diòxid de nitrogen (NO2) molt per sota del llindar establert (40 micrograms/m3) i que en els darrers 15 anys no ha superat mai aquest límit.
Com que l’actual Decret de la Generalitat obliga que les ZBE tinguin una àrea de com a mínim el 25% respecte de la seva superfície residencial, l’Ajuntament explica que ha previst la segona fase a partir del 2030, amb una ampliació de la ZBE cap al centre de la ciutat. Aquesta ampliació abasta una superfície de 0,56 km2. En aquesta àrea, hi viuen 13.212 persones, que són el 16,4% del total de la població.
El distintiu ambiental
El distintiu ambiental és una manera de classificar els vehicles en funció de la seva eficiència energètica, tenint-ne en compte l'impacte mediambiental. Els atorga la Direcció General de Trànsit i n’hi ha quatre tipus: etiqueta 0 emissions (de color blau, per als vehicles més eficients), etiqueta eco (de color verd i blau, per a vehicles híbrids i híbrids endollables), etiqueta B (de color groc, per a turismes i furgonetes de gasolina matriculades a partir del 2000 i els dièsel matriculats a partir del 2006) i etiqueta C (de color verd, per a turismes i furgonetes matriculades a partir del 2006 i els dièsel matriculats a partir de 2014).
Els vehicles que no tenen cap etiqueta i que no podrien entrar en una futura ZBE són vehicles que tenen una antiguitat més de 25 anys (en el cas dels cotxes de gasolina) o de més de 20 anys (en el cas dels dièsel).
El distintiu ambiental dels vehicles es pot consultar a la web de la DGT.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni