'No' de l'Ajuntament de Manresa a la petició de la Cambra de congelar els tributs
L'organisme cameral havia presentat al·legacions a l'augment d'impostos i taxes que han estat desestimades
La Cambra de Comerç i Indústria de Manresa havia presentat al·legacions a les ordenances fiscals aprovades inicialment per l'Ajuntament de Manresa per a l'any que ve. La principal era que no s'augmentessin ni les que graven els ciutadans ni a les activitats econòmiques.
Concretament, sol·licitava "que no s’apliqui cap increment en la càrrega impositiva, ni el genèric del 2,5 %, ni el singular i superior que es preveu per a determinades ordenances".
En la seva negativa, l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem Manresa argumenta que la despesa de l’Ajuntament s'incrementa anualment derivat de l’increment de preus. Les últimes dades de l’IPC corresponen al mes de novembre de 2025, amb una variació interanual del 3% i, recentment s’ha aprovat l’increment de les retribucions del personal del sector públic, amb un increment del 2,5% per al 2025 i de l’1,5% / 2% per a 2026.
Davant d'aquesta situació, "si els ingressos de l’Ajuntament no incrementen en un nivell similar a l’increment de preus, l’Ajuntament es troba en una situació de davallada de la despesa disponible per prestar serveis a la ciutadania".
També posa de manifest que dels cinc impostos municipals, únicament dos incrementaran un 2,5% per a 2026, l’impost sobre béns immobles i l’impost sobre activitats econòmiques, ja que els altres tres impostos ja estableixen una quota o un tipus impositiu que és el màxim en aplicació de la seva regulació.
En relació a la taxa de residus, té un increment mitjà per a 2026 del 7,6%, per poder complir la normativa estatal que obliga als Ajuntaments a cobrir el cost total del servei.
El regidor d'Hisenda, Pere Massegú, argumenta que "si fem els càlculs incloent els cinc impostos i totes les taxes, també la taxa de residus, el conjunt de les modificacions suposarà un increment estimat dels ingressos municipals d’aproximadament 1,5 milions d’euros, que equival a un increment mitjà del 2,57%.
Aquest increment mitjà del 2,57% és necessari per finançar la depesa prevista al pressupost 2026, aprovat inicialment, i poder portar a terme totes les polítiques, accions i programes previstos per a 2026".
Així que l’anàlisi conjunta d’aquestes dades justifica, segons el criteri de l'equip de govern, l’increment de les ordenances fiscals aplicat per a l’exercici 2026.
Beneficis fiscals
El govern municipal considera que les ordenances fiscals vigents ja estableixen beneficis fiscals o tarifes per fomentar l’activitat econòmica. A més, "cal tenir present que els beneficis fiscals que pot aprovar l’Ajuntament són únicament els establerts per Llei, en compliment del principi que els tributs només es poden regular per una norma amb rang de llei".
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRLHL), estableix alguns beneficis fiscals de caràcter obligatori per a tots els Ajuntaments i altres de caràcter potestatiu, que l’Ajuntament decideix recollir-los o no recollir-los a les seves ordenances fiscals.
A destacar per exemple les bonificacions potestatives d’IAE que ja recullen les ordenances fiscals, per inici d’activitat i per creació d’ocupació i, les bonificacions de l’ICIO, per obres declarades
d’especial interès, per millora de l’habitabilitat dels edificis, per millora de l’eficiència energètica, per foment de noves activitats als nous polígons Pont Nou II i Parc Tecnològic, etc. I, la reducció a la taxa per l’autorització d’activitats per les noves localitzades al centre històric.
