Per què et poden multar per anar en bici o patinet per Manresa?
Les sancions municipals poden ser d'entre cent i mil euros per als infractors
Manresa ja té aprovada inicialment la nova Ordenança municipal reguladora de la circulació de cicles i vehicles de mobilitat personal, amb els vots a favor de l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem, i dels grups d'oposició Junts i Front Nacional. Fem ha votat en contra i Vox s'ha abstingut. La nova normativa preveu multes d'entre cent i mil euros als infractors.
Per a la seva entrada en vigor cal esperar al període d'al·legacions i la seva aprovació definitiva.
Patinets
En el cas dels vehicles de mobilitat personal, com els patinets, hauran de seguir un seguit de regles:
- No podran circular per l'illa de vianants, que és la que es troba perimetrada per fotomultes. Quan arribin hauran de baixar del vehicle i continuar a peu fins que surtin de l'àrea.
- No podran circular per túnels urbans, com el del carrer Indústria. Els conductors hauran de fer el mateix que a l'illa de vianants, però anant per la vorera.
- Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil obligatòria.
- Disposar del certificat de circulació, d'acord amb la nova normativa de la Direcció General de Trànsit.
- Identificació del patinet per part de les persones físiques o jurídiques titulars, acreditant la propietat del vehicle i quan es desenvolupa activitat econòmica caldrà registre i certificat de circul·lació.
- Ús obligatori del cas.
- Edat mínima de 16 anys per circular amb patinet elèctric.
- Ús obligatori d'armilla reflectant.
- Llums i elements reflectants degudament homologats, inclosa llum posterior de frenada.
- Circular a un màxim a 25 km/h. Excepte en aquelles vies en les quals es delimiti una d'inferior.
- No es permetrà la circulació en paral·lel de dos patinets o cicles.
- No es podrà circular amb més d'una persona
- Respecte a l'estacionament, no es podran lligar-los a arbres ni bancs, o elements de mobiliari urbà quan es dificulti el seu ús principal
Bicicletes
Pel que fa a les bicicletes, per circular pel nucli urbà serà necessari:
- Tenir més de 12 anys o anar acompanyat d'un adult.
- El vehicle ha de tenir timbre per avisar els vianants de la seva presència.
- També haurà de dur llum i elements reflectants.
- Cal dur casc
El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, ha afirmat que es tracta d'una proposta d'ordenança "esperada i desitjada per molts manresans i manresanes, on després de mesos de treball tècnic i polític presentem un text que té com objectiu principal la protecció del ciutadà que es desplaça caminant davant l'augment dels vehicles de mobilitat personal, principalment, els coneguts com a patinets. Aquests, si bé fomenten un ús sostenible de la circul·lacio, la seva gran proliferació pels nostres carrers han generat preocupació ciutadana davant incidències i accidents per una manca de regulació específica i en alguns casos per conductes incíviques per part d'alguns usuaris".
Segons el govern municipal, precisament per això aquesta ordenança també suposarà "una protecció per aquests mateixos que tenen el dret de circular pels carrers de Manresa , però que ho han de fer amb les mateixes obligacions que la resta de vehicles que a dia d'avui hi conviuen".
Més importància
Valentí va afirmar que "sortosament, el vehicle de motor de combustió ja no és l'únic protagonista de la via pública, i ha donat pas a un ús compartit d'aquesta, on cicles en totes seves variants (bicicletes, bicicletes de pedals amb pedaleig assistit), i els patinets, adquireixen més importància. En aquest sentit, les polítiques de mobilitat i seguretat viària tenen un objectiu principal: la reducció de la sinistralitat en l’àmbit urbà. Vetllant especialment per la protecció i la seguretat dels més vulnerables, els vianants, abordant l’assetjament viari i treballant activament per reduir-lo".
D'acord amb l'actual l'ordenança de Mobilitat, on no es regula específicament els patinets, sí que s'han sancionat quan el seu ús ha suposat un perill viari com altres vehicles: enguany, per exemple, i fins al passat novembre més de 278 multes (16,81% més respecte l'any passat) i 37 patinets retirats de la circul·lació que incomplien de forma greu a l'anar sense enllumenat, sense poder acreditar el compliment de les condicions d’ús del vehicle, o sota els efectes de l'alcohol.
Per aquests motius es van començar els treballs per a la redacció d'aquesta ordenança municipal específica per regular la circulació i l’estacionament dels patinets i incorporant també en el text la circulació i estacionament dels cicles ja regulada en l’Ordenança municipal de Mobilitat i Circul·lació, a l’afecte de revisar la regulació vigent i adaptar-la als principis de necessitat i eficàcia.
Aquesta Ordenança s’ha elaborat tot incorporant les darreres modificacions i canvis esdevinguts en el Reglament General de Circulació, aprovat en el Reial Decret 970/2020. Per tant, es troba en consonància amb les competències en aquesta matèria de la DGT i permet una aplicació amb plena seguretat jurídica. I derogant aquells articles de la vigent Ordenança de mobilitat que puguin entrar en contradicció amb aquesta nova proposta.
Ni per les voreres ni pel Passeig
A les zones de prioritat de vianants (com és el cas del primer tram del c/ Sobrerroca), podran circular respectant la prioritat dels vianants. Podran circular en tots dos sentits de la marxa, excepte senyalització específica que ho prohibeixi. S'haurà de suspendre la circulació en moments d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones, i els conductors hauran de desmuntar del vehicle
A les illes de vianants (com és el cas del c/ Born o Sant Miquel), els conductors dels patinets quan hi accedeixin hauran de desmuntar fins que retornin a un espai on es pugui circular.
I com fins ara, ja vigent en l'ordenança actual de Mobilitat, els cicles i VMP no podran circular en espais exclusivament reservats per a vianants com voreres, places peatonalitzades, i els espais centrals del Passeig Pere III excepte menors de 12 anys sense patinet elèctric.
Règim sancionador
Respecte el règim sancionador, les infraccions són tipificades en lleus, greus i molt greus, amb multes d’entre 100 i 500 euros, i fins a 1.000 euros en casos d’alcoholèmia reiterada. També s’hi inclou un règim transitori que adapta la normativa als calendaris estatals d’exigència del certificat de circulació dels VMP.
Un cop aprovada, aquesta anirà acompanyada d'una implantació de nova senyalització viària pels patinets a les vies on sigui necessari (així com d'itineraris recomanats), a més d'una campanya informativa de difusió i sensibilització amb l’objectiu que la ciutadania conegui les noves normes i en faci un ús responsable.
El passat 23 d’octubre, la comissió d’estudi de l'ordenança formada per les Regidories de Seguretat Ciutadana i la de Mobilitat va finalitzar la redacció del text, aquest es va enviar a entitats implicades en la mobilitat i seguretat vial. I es va presentar prèviament als grups municipals i posteriorment en sessió del Consell Municipal de Mobilitat.
En definitiva, segons el govern municipal, "Manresa adapta la seva normativa local a les darreres modificacions estatals, i es posiciona com una de les primeres ciutats mitjanes de Catalunya que actualitza el seu marc normatiu arran de la nova regulació estatal. Aquest pas reafirma el compromís de l'Ajuntament amb l’adaptació de l’espai urbà a la nova realitat de la mobilitat personal i amb la millora de la convivència a l’espai públic".
