El professorat del Pius Font i Quer impulsa una acció coordinada per dignificar la professió
Convoquen una trobada amb la resta de docents de la comarca el 15 de gener per mobilitzar-se per mostrar el seu descontent a la Generalitat
Regió7
El professorat de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa ha convocat una assemblea oberta a tots els docents, mestres i personal educatiu dels centres de Manresa i Bages per rivindicar millores per al sector. Serà el proper dijous 15 de gener a les 18:00 h al Pius, amb l'objectiu de "crear un espai de coordinació entre centres i per docents", segons fonts de l'institut.
Amb la trobada, el professorat vol impulsar una "acció coordinada" amb què manifestar el seu malestar al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. "Volem construir una resposta forta que la Generalitat no pugui ignorar", avisen.
L'assemblea s'ha convocat arran d'una trobada de docents del Pius i Font i Quer aquest dimecres. En aquest debat, ja es van acordar algunes accions immediates que el professorat prendrà "de manera immediata". Per una banda, a la tornada de vacances de Nadal, els mestres recuperaràn els "dimecres grocs", és a dir, el tecer dia de la setmana vestiran amb samarretes grogues com a "símbol visible i unitari del descontentament".
Fonts del centre també apunten que a la façana, es col·locaran pancartes amb els lemes de la mobilització. Així mateix, han fet una crida a la resta de centres educatius de la comarca "a crear assemblees propies per reforçar la lluita pels drets laborals i l’educació pública des de la base".
