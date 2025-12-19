Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Col·legi Mare de Déu del Pilar de Manresa celebra el Nadal i homenatja Santa Llúcia amb activitats culturals i artístiques

L'activitat va reunir tota la comunitat educativa

El seguici del Pare Nadal

El seguici del Pare Nadal / COL·LEGI MARE DE DÉU DEL PILAR

El passat 30 de novembre, el Col·legi Mare de Déu del Pilar va celebrar el festival de Nadal amb el tradicional seguici del Pare Nadal, una activitat que va reunir tota la comunitat educativa en una jornada plena d’il·lusió i esperit nadalenc.

Els alumnes, amb esforç, dedicació i molta il·lusió, van transformar el seguici en una experiència màgica, plena de personatges, emocions i complicitats que van captivar els assistents.

La representació teatral no només va ser un espectacle, sinó també una mostra del treball educatiu que fomenta la creativitat, l’expressió artística i el treball en equip, valors que reivindica el projecte educatiu del centre.

En el marc d’aquestes celebracions el dia 10 de desembre, l’escola també va voler retre homenatge a Santa Llúcia, una figura molt important dins la tradició.

