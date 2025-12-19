El Col·legi Mare de Déu del Pilar de Manresa celebra el Nadal i homenatja Santa Llúcia amb activitats culturals i artístiques
L'activitat va reunir tota la comunitat educativa
Regió7
El passat 30 de novembre, el Col·legi Mare de Déu del Pilar va celebrar el festival de Nadal amb el tradicional seguici del Pare Nadal, una activitat que va reunir tota la comunitat educativa en una jornada plena d’il·lusió i esperit nadalenc.
Els alumnes, amb esforç, dedicació i molta il·lusió, van transformar el seguici en una experiència màgica, plena de personatges, emocions i complicitats que van captivar els assistents.
La representació teatral no només va ser un espectacle, sinó també una mostra del treball educatiu que fomenta la creativitat, l’expressió artística i el treball en equip, valors que reivindica el projecte educatiu del centre.
En el marc d’aquestes celebracions el dia 10 de desembre, l’escola també va voler retre homenatge a Santa Llúcia, una figura molt important dins la tradició.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Aprovació definitiva de la versió reduïda de la ZBE de Manresa
- Truquen el 112 demanant ajuda i quan arriben els agents de policia els ataquen amb una pluja de petards