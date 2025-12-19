Injecció de 25 milions al Centre Històric de Manresa amb el Pla de Barris
La Generalitat ha concedit a l'Ajuntament els 12,5 milions que demanava i l'altra meitat els posarà la ciutat
En el mateix programa s'intervindrà als nuclis antics de Solsona i de la Seu d'Urgell, amb aportacions del Govern que superen els 8 milions
Llum verd de la Generalitat a la proposta presentada per l'Ajuntament de Manresa al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. El projecte preveu una inversió total de 25 milions d’euros, dels quals la meitat seria aportada per la Generalitat i l’altra meitat per l’Ajuntament. L'executiu que presideix Salvador Illa també ha aprovat inversions de 8,6 milions per millorar el centre històric de Solsona i 8,7 per al de la Seu d'Urgell. Les tres ciutats són entre la vintena de projectes que es duran a terme en aquesta edició del programa a tot el país.
En el cas de Manresa, 12,5 milions es destinaran a la rehabilitació d’habitatges, tant privats com municipals, amb l’objectiu de recuperar fins a 270 habitatges.
També es preveu la creació d’una Oficina Tècnica del Pla, que coordinarà totes les actuacions, farà el seguiment tècnic i econòmic del programa, i garantirà la participació dels diferents serveis municipals, entitats i veïnat.
48 actuacions en tres àmbits
El projecte proposa un total de 48 actuacions, dividides en tres grans àmbits, seguint l’estructura que marca el Pla de Barris de la Generalitat.
L’àrea d’actuació inclou cinc seccions censals, quatre de les quals tenen una renda mitjana lleugerament superior als 11.000 euros, i una que supera els 13.500 euros. En conjunt, la renda ponderada se situa en 11.747 euros, un 24,3 % per sota de la mitjana catalana.
16 de transformació física
L’àmbit de la transformació física conté 16 actuacions per un valor de 18 milions d’euros (72% del total dels 25 milions). Inclou actuacions de rehabilitació, equipaments i millores urbanes, entre les quals destaca la rehabilitació dels immobles situats a l’illa de carrers de la Mel, Urgell i Cirera (on ara hi ha la ludoteca i el Casino Artesà), amb l’objectiu que es converteixi en un gran equipament destinat a les polítiques d’infància, famílies i feminismes. També el trasllat del Casal de Joves La Kampana a l’edifici annex del Carme, una zona ja molt freqüentada per joves (on ja hi ha l’alberg i el camp de futbol Cruyff Court), amb la voluntat que esdevingui un espai central per al jovent.
En aquest paquet també s’hi ha entrat la rehabilitació de L’Anònima —que ja està en marxa, i que ha d’esdevenir la seu dels serveis d’ocupació, comerç i emprenedoria, i un espai de creació artística—, la rehabilitació i ampliació de l’edifici i la finca del carrer Sobrerroca 29-31 —que es destinarà a habitatges i a la nova Oficina de Drets Socials— i la rehabilitació de l'edifici del carrer Sant Miquel 14 per a habitatges i un nou equipament comunitari amb sala d’actes, cuina i biblioteca veïnal. Així mateix, en aquest àmbit s’hi inclouen les grans rehabilitacions que ha d’afrontar el Centre Històric en habitatges i edificis sencers privats i en equipaments privats.
12 de transició ecològica
Pel que fa a l’àmbit de transició ecològica, inclou 12 accions que estan valorades en 2 milions d’euros (8% del total de 25 milions). Es tracta d’actuacions de sostenibilitat i adaptació climàtica, entre les quals destaca la plantació d’arbrat i d’elements d’esport a l’aire lliure a la plaça Milcentenari (que complementen les accions previstes dins l’àmbit de transformació física), la urbanització del sector Barreras, la millora del carrer Hospital, la posada en marxa d’un microbús del Centre Històric, la dinamització del mercat de la plaça Major i l’enverdiment d’espais públics, entre altres.
20 d'acció sociocomunitària
Finalment, dins l’àmbit d’acció sociocomunitària es preveuen 20 accions per un import de 5 milions d’euros (20% del total). Es tracta dels programes que han d’omplir de contingut els nous equipaments que apareixeran al Centre Històric, enfocats a la dinamització comunitària, a l’orientació familiar, a la mediació i atenció socioeducativa a l’espai públic, a la salut comunitària o a educació, entre altres.
