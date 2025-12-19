L'Ajuntament de Manresa dedica el calendari del 2026 a la biodiversitat del Cardener
A partir d'aquest dissabte es pot recollir gratuïtament a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major
REGIÓ7
L'Ajuntament de Manresa distribuirà a partir d’aquest dissabte el calendari de l'any 2026 que, en aquesta ocasió, està dedicat a la biodiversitat del riu Cardener al seu pas per la ciutat.
Les fotografies incloses capturen la fauna local en el seu hàbitat natural gràcies a l'objectiu de Jaume Morera Barreda (Olesa de Montserrat), un reconegut fotògraf especialitzat en paisatge i fauna, format a l'Escola Massana i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Les imatges
El calendari ofereix una col·lecció d'imatges com la d’un picot garser gros al gener, una llúdriga al febrer, un blauet al març, un pardal xarrec a l'abril, una oreneta comuna al maig, un puput al juny, un bernat pescaire al juliol, un polaines lívid a l'agost, un martinet blanc al setembre, una tortuga de rierol a l'octubre, un estol d’esplugabous al novembre, i un corb marí gros al desembre.
Complementant aquestes imatges principals, també hi ha instantànies de moments quotidians al voltant del riu, com escolars gaudint de les vistes, persones passejant pel parc del Cardener, i fauna local com esquirols i libèl·lules.
Les millores al riu
L’edició d’aquest calendari té com a objectiu destacar les millores recents en l’entorn del riu, han dit fons de l’Ajuntament. Aquestes millores han inclòs la recuperació de vegetació de ribera, en l’accessibilitat al riu i l’enderrocament d’estructures obsoletes, tot contribuint a un procés de revitalització que vol potenciar l’ús ciutadà i la funció ecològica del Cardener com a corredor natural. Segons l’Ajuntament, ara el riu és ple de vida i s’està transformant en un espai valuós pel seu patrimoni natural que queda reflectit en les imatges d’aquest calendari.
En total, s'han produït 6.100 exemplars del calendari, que es podran recollir gratuïtament a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major, 20. També se’n distribuiran a llocs com residències i llars d'avis.
L’horari de l’Oficina de Turisme és el següent:
- De dilluns a dijous de 10 a 15.
- Divendres i dissabtes de 10 a 15 i de 17 a 19.
- Diumenges i festius de 10 a 15.
- Festius tancat: 1 de gener i 25 i 26 de desembre.
- El dia 6 de gener, diada de Reis, l'horari de la Oficina serà de 10 a 14.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants