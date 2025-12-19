L'alcalde Marc Aloy sobre els 25 milions del Pla de Barris: "El Centre Històric de Manresa guanyarà moltíssima vida"
Gran satisfacció a l'Ajuntament de Manresa pel Pla de Barris de 25 milions d'euros aconseguit, dels quals la meitat dels diners la posarà la Generalitat i l'altra la pròpia ciutat. L'alcalde Marc Aloy ha assegurat que aquesta injecció econòmica "històrica" al Centre Històric farà possible que el llarg dels pròxims 4 anys guanyi "moltíssima vida".
El batlle ha destacat que hi haurà deu milions per ajudar propietaris a rehabilitar edificis, embellir façanes, posar ascensors i adaptar immobles.
Els altres 2,5 milions que sumaran els 12,5 milions que es dedicarà a habitatge es dedicaran a intervencions que farà l'Ajuntament en finques municipals.
Segons Aloy, "la selecció de Manresa és una molt bona notícia per a la ciutat i, especialment, per al Centre Històric. És una injecció de 25 milions d’euros, la meitat dels quals dedicats a la rehabilitació d’habitatge, però també a la millora de l’espai públic, la transició ecològica i a projectes socials i comunitaris”.
Més futur
Aloy ha afegit que “el Pla de Barris ha de servir per omplir el Centre Històric de vida i fer que cada carrer sigui un lloc més digne, atractiu i amb futur, tant per al veïnat que hi viu com per a les persones que vulguin tornar-hi a viure o invertir-hi”. L’alcalde també ha volgut agrair la feina realitzada pels serveis de l’Ajuntament de Manresa: “hem fet molta feina per arribar fins aquí; ara ens toca continuar per fer realitat la transformació del Centre Històric. Estem molt il·lusionats!”.
Cal tenir en compte que el projecte elaborat per l’Ajuntament de Manresa és un dels vint que ha estat escollit d’entre un total de 83 propostes. "i ho ha estat amb la màxima aportació, el que suposa un reconeixement al plantejament a quatre anys que s'ha fet per "revertir la situació actual i fer un cop de volant important".
Recorda que el Pla de Barris del 2003 va aportar 16 milions d'euros que es van destinar majoritàriament a intervenció urbanística al Centre Històric, mentre que l'actual, de 25 milions, és un ambiciós pla de regeneració urbana, ecològica i social al Centre Històric, valorat en 25 milions d’euros, la meitat dels quals (12,5 milions) es destinaran a la rehabilitació d’habitatge.
