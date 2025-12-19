Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut

La Grossa d'aquest sorteig extraordinari repartirà 400.000 euros per dècim

Dos nens de Sant Ildefons cantant els números en el sorteig de la Loteria de Nadal de l'any passat

Dos nens de Sant Ildefons cantant els números en el sorteig de la Loteria de Nadal de l'any passat / EFE / Javier Lizón

La Loteria de Nadal va deixar l'any passat part del tercer i d'un quart premi a la Catalunya central. Aquest dilluns, 22 de desembre, hi torna a haver una nova oportunitat amb el Sorteig extraordinari del 2025. A Regió7 pots seguir en directe tot el que passa al Teatro Real de Madrid amb la nostra narració minut a minut.

El primer premi, la Grossa, està dotat amb 400.000 euros per dècim i quatre milions per sèrie.

