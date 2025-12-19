En Directe
Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
La Grossa d'aquest sorteig extraordinari repartirà 400.000 euros per dècim
La Loteria de Nadal va deixar l'any passat part del tercer i d'un quart premi a la Catalunya central. Aquest dilluns, 22 de desembre, hi torna a haver una nova oportunitat amb el Sorteig extraordinari del 2025. A Regió7 pots seguir en directe tot el que passa al Teatro Real de Madrid amb la nostra narració minut a minut.
El primer premi, la Grossa, està dotat amb 400.000 euros per dècim i quatre milions per sèrie.
