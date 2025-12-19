Plantes i decoració nadalenca, creativitat amb valor afegit
El Garden Ampans s’omple de propostes per guarnir les llars durant aquestes festes
Regió7
Quan arriba Nadal, la natura es converteix en una gran aliada per transformar la llar en un espai càlid, acollidor i ple de màgia. Al Garden Ampans, la tradició i la creativitat s’uneixen per oferir propostes que apropen l’esperit nadalenc a través de les plantes, els colors i les textures més emblemàtiques de l’hivern.
Nadal ja ha arribat al Garden Ampans, que ha omplert cada racó de llum i idees especials perquè ens inspirem a l’hora de decorar la llar aquestes festes. Decoració, complements, arbres de Nadal, llums, plantes i regals. El Garden Ampans, un centre de jardineria compromès amb les persones i amb el territori, acull aquests dies tot el necessari per vestir les cases, establiments i empreses de l’ambient festiu, màgic i tradicional que requereix l’ocasió. I el seu equip ofereix assessorament per escollir els millors elements.
Flors i plantes amb tradició
Les flors i les plantes són una de les grans especialitats del centre i en aquestes dates n’hi ha de molt significatives i lligades a la tradició nadalenca. Sense dubte, la ponsètia, també coneguda com la Flor de Nadal o de Pasqua, és la reina absoluta de les festes, amb el seu vermell intens que aporta vida a qualsevol racó. A Garden Ampans en trobaràs de cultivades a Catalunya perquè creixin i visquin ben a prop de casa.
El vesc de la sort és una altra de les plantes predilectes que es regala per Nadal. Segons la tradició, si es col·loca a la porta o a l’entrada d’una casa, portarà bona sort als qui hi visquin. Es diu que un cop passades les festes, s’ha de quedar al mateix lloc fins a l’any següent, moment en què s’haurà de cremar i reemplaçar-lo amb un de nou que hagi estat regalat.
De la mateixa manera, el boix grèvol és també una planta emblemàtica d’aquesta època com ho són les corones de flors, l’element decoratiu de portes i taules de Nadal per excel·lència. Al centre de jardineria bagenc les fan de forma artesanal seleccionant amb cura cadascuna de les peces.
Però a banda d’una gran selecció de plantes i flors naturals, pels amants de l’ambient nadalenc, al centre, situat a la carretera de Manresa a Santpedor, hi ha una àmplia oferta d’elements de decoració. Hi podem trobar des d’objectes clàssics com les boles i estrelles per a l’arbre, fins a llums i figures nadalenques.
El valor social d’escollir Garden Ampans
Triar el Garden Ampans per a la decoració nadalenca no és només una qüestió d’estil, també significa donar suport a un projecte social que treballa per la inclusió i les oportunitats de persones amb discapacitat intel·lectual. Així, cada compra contribueix a impulsar una iniciativa que aporta valor a la comunitat.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Aprovació definitiva de la versió reduïda de la ZBE de Manresa
- Truquen el 112 demanant ajuda i quan arriben els agents de policia els ataquen amb una pluja de petards